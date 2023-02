TRAUMATIČNO ISKUSTVO! Folk pevačicu u DETINJSTVU ZLOSTAVLJALA PROFESORKA KLAVIRA: Kad pogreši fizički je kažnjavala na BRUTALAN način!

Šok!

Pevačica Džidža Stojković, inače ćerka kompozitora i harmonikaša Dragana Stojkovića Bosanca, poznatog po strogim komentarima u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, otrkila je pravo lice svoga oca. Džidža je gostujući kod Ivana Gajića rekla da on nije toliko strog kakvim se često predstavlja u javnosti.

- Ja kad napravim nešto loše, najviše strahujem od toga šta će majka reći. Ona je mnogo stroža od tate.

Voditelj je naveo primer pevačice Tamare Milutinović koja je nakon takmičenja govorila da su joj Bosančeve bespoštedne kritike jako teško pale, a Džidža je rekla da je to kritika, što je sasvim normalno i korisno:

- To je kritika i ne vidim šta je tu loše. Ljudi treba da nauče da prime i dobru i lošu kritiku. Generalno kritika je dobra. On ti je rekao šta ne valja i da to ispraviš, a mogao je da ti kaže bravo, divna si, sve ekstra i da ti misliš da to dobro radiš, a to je u stvari nešto sasvim pogrešno.

Pevačica je rekla kako vrlo dobro zna šta znači kritika, a kao primer je navela svoju užasno strogu profesorku klavira koja ju je fizički kažnjavala.

- Ja sam to prošla u muzičkoj školi gde je mene profesorka udarala po prstima kad nešto dobro ne odsviram. Onda mi kaže nemaš pojma, izađi napolje, pa ja onda vežbam. Hoću da kažem da sam i ja to prošla na neki drugi način - rekla je Džidža.

Autor: M.K.