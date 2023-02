'SAD VIŠE NIKO NEĆE DA ME POTKRADA!' Rada Manojlović promenila ČITAV TIM SARADNIKA - Posao menadžerke pripao POSEBNOJ OSOBI! Evo kome je poverila ovaj VAŽAN posao! (FOTO)

Rada Manojlović i njena sestra Marija podigle su poslovnu saradnju na viši nivo!

Naime, poznato je da je pevačica vodila sestru sa sobom na nastupe jer je po zanimanju šminkerka, ali je sada rešila da joj da i novu titulu - menadžerka!

Marija je od početka ove godine zadužena da Radi zakazuje nastupe, a već je uradila dobar posao jer ih je zakazala 20! Kako se navodi, one će od toga inkasirati čak 160.000 evra! No, pored toga, pevačica je rešila da promeni ceo tim saradnika, pa tako već ima novog klavijaturistu i vozača.

Pevačica je sve ovo potvrdila.

- Maja nije samo moja sestra, ona mi je i najbolja prijateljica, rame za plakanje, a sada i menadžerka! Ona me i šminka i savetuje šta da obučem za nastup. Maja je jedina osoba za koju sam sigurna da neće gledati svoj interes. Iskreno me voli i pokazala je koliko joj je bitna moja karijera. Sada imam najlepšu i najbolju menadžerku, koja me forsira da što pre izbacim nove pesme, jer ih imam zaista mnogo u fiokama - kaže pevačica, piše Informer.

Njena sada menadžerka i mlađa sestra Marija kaže da neće dozvoliti da iko manipuliše Radom.

- Pričale smo i ranije o mom poslovnom angažmanu, ali imala sam neke privatne obaveze. Sada sve pare ostaju u kući! Neću dozvoliti da iko manipuliše mojom sestrom. Zajedno idemo na nastupe, imamo novog klavijaturistu, kao i vozača koji nas vozi na dalje destinacije.

Čak je i njihov otac Rade presrećan što mu ćerke rade zajedno, a da može, čak bi i on zaposlio Mariju da mu menadžeriše.

- Ponosan sam i srećan! Radu su iskorišćavali svi muzičari i menadžeri, kupovali su nekretnine po Beogradu, samo ona sebi nije mogla ništa da kupi jer bi joj od honorara ostala mala svota novca. Pojavio sam se u emisiji "Nikad nije kasno", a da sam malo mlađi, nastavio bih pevačku karijeru, pa bi Maja i meni nalazila tezge! Ona je sposobna za sve! - zaključio je Rade.

