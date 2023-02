Pa hit!

Saša Popović i Marija Šerifović već godinama u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" zasmejavaju široke narodne mase, a malo ljudi zna kako su se oni upoznali.

Možda danas deluju kao dobar tandem, ali njihovo upoznavanje nije bilo najslavnije, barem po kreativnog direktora "Granda".

Marija je ispričala da je kao dete volela da ide sa majkom Vericom Šerifović na snimanje emisija, a i danas se seća kako je izgledalo kada je prvi put kročila na televiziju.

- Sećam se da je tad bio ZAM, prvo smo išli u Zemun, a ja sam htela da idem sa njom. Nekad su se emisije snimale u vreme škole, druge smene i nisam mogla da stignem itd. Mislim, lepo je danas kada vidim da sam kao dete tamo išla i gledala sve te neke ljude, a sad mogu da se svađam lepo sa njima – rekla je Marija kroz osmeh, a Saša prepričao kako je protekao njihov prvi susret 1998, kada je Marija imala 15 godina.

- To nikad neću zaboraviti. Marija je bila klinka i Verica je dovela na snimanje, a u toj emisiji je bio pokojni Šaban Šaulić, Vesna Zmijanac i svi pevači su dolazi i prolazili sa „Dobro veče, direktore“. I sad Verica dovodi Mariju i kaže Verica njoj „Ovo je direktor Saša Popović“, a zatim meni „Da te upoznam, ovo je moja Mara“, a ona meni prođe pored mene i samo kaže „Zdravo“. Vidi onako me je ošamarila, kao zdravo i žurim... I ništa, sela pored mene, ja kažem kako si, a ona gleda i misli se „Dobro, matori šta me pitaš“. Bila je frajer od malih nogu i bila je džambas – ispričao je s osmehom Popović u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

