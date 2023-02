ANDRIJA MILOŠEVIĆ PROGOVORIO O OČINSTVU! 'Pretpostavljam da ću biti lud ćale' A evo šta je imao da kaže o KRIZI SREDNJIH GODINA!

Popularni glumac Andrija Milošević otvorio je dušu, te se dotakao brojnih tema vezanih za njegov privatni život, ali i okruženja u kojem bitiše. On ne krije da je zadovoljan sobom i svojim životnim odlukama, jer je, kako kaže, kao čovek, ali i kao umetnik ostvaren na svim poljima.

- Danas sam čovek u potpunosti. Sagrađen sam i uknjižen - istakao je Milošević, pa se osvrnuo na ljude koje sreće u svojoj svakodnevici.

- Imam mane, koje prihvatam, ne tražeći ih u drugima da bih hranio sopstvenu aroganciju, koju danas često ljudi imaju iz nemoći i lične nesposobnosti. Ja dišem i radujem se. Na sopstvenom putu, za svojim stolom i sa svojom muzikom - navodi Andrija.

Milošević je otkrio i da li glumac lakše prebrodi krizu srednjih godina, od nekoga ko se bavi "običnim" poslom, jer zahvaljujući likovima koje svakodnevno utelotvoruje, proživi ono što neko ne bi za nekoliko života uspeo.

- Gluma je umetnost, a života bez umetnosti nema. Kultura jednog naroda diše kroz svoje umetnike. Mi živimo sa narodom i postojimo zbog njega. Sve nam se dešava što i drugima, to je poenta priče. Individualna je stvar kako ko prolazi i razume život. Ovo će proći i jednom ću nestati. To je činjenica sa kojom sam pomiren u potpunosti. Zato živim ovo iskustvo i trajaću dok trajem u potpunosti - zaključio je glumac za Informer.

Podsetimo, Aleksandra Tomić i Andrija Milošević su se protekle godine, u februaru, prvi put ostvarili u ulozi roditelja. Sinu su dali ime Relja i veoma su mu posvećeni. Glumac i kada je „do nosa u poslovnim obavezama" pronalazi način kako da sve svoje slobodno vreme da upravo mališanu.

Milošević naglašava da se trenutno ne razlikuje od većine roditelja koji rade, ali veruje da će danas-sutra biti baš „lud ćale".

– Nije to tragedija, mnogi roditelji rade. U svakom segmentu dana kada možete, trudite se da budite sa porodicom. Ipak je to najvažnije, ali je bitno i raditi. Dobar je uveče, sve je super, spavamo zajedno. Zaspi i on u devet i ja i ćao – objasnio je on, a onda je odgovorio i na pitanje da li se boji da će biti tata sa dosadnim forama.

– Ne znam šta vas smara, draga moja deco, ali biću onakav kakav jesam. Pretpostavljam da ću biti ludi ćale, videćemo – nasmejao se on, pa priznao da mu svakako nije baš lako.

