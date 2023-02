'JA SAM REKLA 'DA' NAJBOLJEM ČOVEKU NA SVETU!' Oglasila se Tamara Milutinović nakon veridbe: NISMO SPAVALI NI DVA SATA!

Pevačicu Tamaru Milutinović je tokom prethodne večeri fudbaler Darko Jevetić na proslavi svog rođendana verio.

Iako je njoj bila namera da mu priredi nezaboravno veče, desilo se upravo suprotno. Dobili su veče koje će zauvek pamititi i koje je zapravo kruna njihove ljubavi.

Dok su svi đuskali, Darko je u jednom trenutku kleknuo ispred Tamare, pale su i suze radosnice, a onda ju je fudbaler i pitao da li želi da se uda za njega. Pevačica je nekoliko sati posle veridbe, istakla da se utisci još nisu slegli, ali da je sigurna da je on onaj pravi.

- Nismo spavali ni dva sata, oboje smo u šoku. To je bio najposebniji trenutak u mom životu do sada. Ja sam gledala celo veče da njega iznenadim, a zapravo se desilo suprotno, jer me je oborio sa nogu. Ja sam rekla "da" najboljem čoveku na svetu - rekla je Tamara za Kurir.

