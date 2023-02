NAŠ POZNATI PEVAČ OBOLEO OD CEREBRALNE PARALIZE! Proslavio se u grupi za koju su svi čuli, a njegova sudbina nateraće vam SUZE NA OČI!

Tuga!

Srećko Šušić, pulen jedne od svojevremeno najpopularnijih grupa "Južni vetar" koji je tada i stekao svoju najveću slavu i popularnost.

Rođen je u Kraljevu, te su ga kao dete okarakterisali kao veoma nadarenog i muzikalnog. Tokom godina je uspeo da zaštiti svoj privatni život od javnosti, te se malo informacija o njemu moglo otkriti, ali je pevač pre par godina obelodanio jedan deo života koji je rastužio javnost.

Naime, Srećko je svojevremeno u jednoj emisiji ispričao da je rođen kao zdrav dečak kome je nedugo nakon što je pohodao uspostavljena dijagnoza cerebralne paralize, a to je i razlog zašto je ceo život bio na štakama, a samim tim je ovu istinu krio od svih, te se ceo živo borio sa poteškoćama koje donosi ova užasna bolest.

- Ja sam morao da krenem u školu u pola pet. Svi moji drugari počinju da šetaju devojke, a mene su svi gledali kao drugara. Nekad je bilo samo suvo parče hleba koje smo morali da delimo - rekao je Šušić u jednoj emisiji.

Srećkova muzička karijera počela je davne 1992. godine. On je tada bio zreo čovek, koji zna šta želi i koji je siguran u svoje kvalitete i sposobnosti. Izabrao je da se oproba u svetu narodne muzike, koja se u tom periodu vrlo rado slušala po kafanama i sličnim ugostiteljskim objektima. Kasnije je ovakva vrsta muzike pridobila ime „folk“ muzika. Srećko je svoje prve pesme objavio u saradnji sa izdavačkom kućom „Južni vetar“.

Šušić je bio aktivan pevač sve do 2006. godine. Te godine je on naprasno prekinuo sve planirane projekte i izjavio je da je muzika izgubila vrednost i smisao pojavom „Grand“ produkcije. On je tom prilikom izjavio kako je ova produkcija fabrika novih pevača koji nemaju talenta, izjavili su tada mediji.

Nakon povlačenja, Srećko nije imao puno dodira sa javnom scenom, već je izabrao miran i izolovan život. Ljubav prema muzici nije nestala, te i dalje nastupa, a njegovi obožavaoci su ga okarakterisali kao skromnog i pristupačnog čoveka, koji kada se lati mikrofona dovede atmosferu do usijanja.

