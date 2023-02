'TO MI JE NAJVEĆA GREŠKA U ŽIVOTU' Moka Slavnić sebi ne može da oprosti jednu stvar! Otkrio ŠOK detalje o Zvezdanovom odrastanju!

Aktuelni učesnik rijaliti programa "Zadruga 6", Zvezdan Slavnić, mnogima je poznat po njegovom kriminalnom dosijeu i ubistvu Olivera Jovanovića zbog kojeg je osuđen na devet godina zatvora.

Njegov otac Moka Slavnić progovorio je o sinu, a kako kaže, najviše mu je žao što Zvezdana nije uzeo pod svoje.

- Oduvek sam želeo sina! Dobio sam ga dok sam bio na Olimpijskim igrama. Voleo sam Crvenu zvezdu i zato sam mu dao ime Zvezdan. Da sam imao ćerku, zvala bi se Zvezdana! Kada su mi javili da se rodio, popio sam dve litre ruskog šampanjca. Glava mi je bila teška kao cement, jer nikad pre toga nisam pio. Zvezdan me je obožavao, vodio sam ga svuda sa mnom. Raznih tu ima anegdota! Sećam se, kad je imao tri godine, bili smo na moru u Splitu i učio sam ga da pliva. Stavio sam mu šlauf i bacio ga sa obale u vodu. Propao je kroz šlauf i navukao strah od vode, ali i mene. Bežao je kao lud! Pošto sam igrao košarku u inostranstvu, prvi razred je završio u Italiji, a šesti u Španiji. Zato perfektno zna sve jezike! Bio je najbolji đak u razredu i nikad nisam imao problema s njim dok je bio mali.

Za to što mu se sin okrenuo ulici i kriminalu, isključivo krivi sebe.

- Kad je imao 14 godina, razveo sam se, a on je ostao da živi s majkom. To mi je najveća greška u životu! Znao sam da neće moći da izađe na kraj s njim. Kajem se što ga nisam uzeo kod sebe, jer sam bio svestan da nisam napravio naučnika, već mangupa, koji mora da se izvede na pravi put. Trudio sam se nekako da ga ukrotim. Upisao sam ga u Petu gimnaziju i svaki dan vozio u školu, a zatim i posle škole kući. Ustajao sam rano zbog njega, pravio mu sendviče, plaćao privatne časove... Izdržao je taj tempo nekoliko meseci, a onda mi je rekao da neće više da ide u školu jer ga ne zanima.

Osvrćući se na bolnu prošlost, Slavnić žali što nije uspeo da sina skloni iz sveta kriminala, iako je pokušavao.

- Krivo mi je što Zvezdan i ja nismo imali dobar odnos. Nije mi se dopadao put kojim je krenuo i to sam mu otvoreno zamerao. Pokušavao sam da mu pomognem, ali nije hteo da me sluša. Bio je odličan u sportu, to je nasledio na mene. Međutim, nije ga zanimalo čak ni da bude trener.

Bez obzira na sve to, podržao je Zvezdana da uđe u "Zadrugu 6".

- Razgovarali smo o tome, objasnio sam šta ga čeka unutra, ali to je bila njegova želja. Podržao sam ga, jer je to jedini način da legalno zaradi novac. Oduševljen sam njegovim ponašanjem, a to što pravi gluposti ne zameram. Da nije ušao u emotivnu vezu, mislim da bi bio pobednik. Ma, šta god uradio, biću ponosan na njega, jer je moj sin.

Čuveni plejmejker tvrdi da ne žali što nema više dece!

- Na sreću, moja druga žena Jelena nije insistirala na deci. Ni ja ih nisam želeo, jer sam se plašio da opet ne napravim kriminalca - priča stariji Slavnić.

