VELIKA ISPOVEST ANABELE ATIJAS! Progovorila o Andrejevom POROKU: On je bio oštećeno dete koje je utehu tražilo u alkoholu od 13. godine!

Pevačica Anabela Atijas imala je veoma turbulentan emotivni život. Pre svog sadašnjeg izabranika Andreja Atijasa, ona je bila u braku sa denserom Gagijem Đoganijem sa kojim ima dve ćerke.

Kako je sa Gagijem prošla pravi pakao zbog njegovog poroka sa drogom, razveli su se, a onda je upoznala Andreja sa kojim je dobila ćerku Blankicu. Međutim i Andrej je imao ožiljke iz prošlosti, koje je lečio alkoholom, a pevačica mu je pomogla da zajedno prevaziđu sve probleme.

- Mislim da smo nas dvoje karmički vezani. Da smo jedno drugom trebali da služimo da iscelimo neke delove sebe jedno kroz drugo. Kada smo se upoznali naša priča iz detinjstva je bila prilično slična. Dok smo razgovarali kao da sam ja započinjala rečenicu, a on je završavao - priča Anabela i dodaje.

- Kada mi se već drugi put desilo da pravim porodicu sa nekim ko ima nekih svojih poroka ili bolesti kojima treba pristupiti, onda sam se zapitala da li treba da pobegnem ili sa čim treba da se suočim, uhvatim u koštac da pomognem, odlučila sam se za ovo drugo. Naravno da sam napravila taj potez razvoda jer je to bio jedini način da doprem do njega kada je to već bilo pred kraj. Na dnu je i nema dalje. Tako da sam to negde i taktički uradila i imala sam osećaj. Nama ljubavi nikada nije ponestalo, nikada nismo imali probleme između sebe, neki trougao... Ne, on je samo jedno oštećeno dete koje je nažalost potražilo pomoć eto u tom momentu u alkoholu i to od svoje 13. godine. Dosta nas olako shvata alkoholizam. Šta? To je piće, popiješ, razveseliš se, odspavaš, probudiš se trezan... Zapravo, ja sam tek kroz njega shvatila da je to jedan beg od realnosti, od stvarnosti, od nekog bola - priča iskreno Anabela i opisuje kakav život je vodio Andrej:



- Da se neko anestezira do te mere da se ne seća svog prošlog dana, šta je to? Ja sam bila dovoljno jaka da svoje boli ne lečim na način na koje ljudi leče, kroz poroke, ali nažalost on nije imao tu snagu kao dete. Kada je potražio pomoć od mene, znala sam da je to to, da će to dobro da se završi, da ima predispozicije da bude normalan čovek - priča Atijasova koja ističe da je Andrej već tri godine "čist".

Anabela i Andrej nisu u braku, ali to ne menja njihov odnos.

- Formalno smo se razveli, ali taj papir apsolutno ništa ne znači, ništa se nije promenilo. Da po svaku cenu ostaješ u nekoj toksičnoj vezi, uvek tu bude čerupanja oko nečega. Naalost svedoci smo tako ružnih razvoda gde se ljudi svađaju oko sopstevnog deteta ne shvatajući da povređuju do srži, do kosti to svoje dete. Nijedno dete ne može da bude mirne duše da vidi roditelje koji se kolju oko njega ili oko jednog parčeta materijalne stvari. Meni je to toliko tužno, gore mi je kad vidim da se to tako završi nego da smo mi imali probleme, pa se borili, borili pa se nije dobro završilo. Nekako mi je to poštenije - rekla je Anabela u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

