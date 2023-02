VELIKA ISPOVEST ISAKA ŠABANOVIĆA! Pevač progovorio o NOVOM BIZNISU, vezi sa koleginicom, ali i teškim životnim momentima: PLAKAO SAM...

Isak je otkrio da je sa prijateljima pokrenuo biznis, te da rentira oldtajmere.

Isak Šabanović je svojim nastupom u „Zvezdama Granda” pomerio sve standarde i rekorde gledanosti, a ona su kružile priče da se uzvezdio, da ga je slava ponela, da mu je cena nastupa skočila, te da ga devojke neprestano jure.

U ispovesti za 24sedam Isak je otvorio dušu i ispričao zašto je stalno plakao, kako je izgledao period kada nije imao nikome da se izjada, ali govorio i o devojci koju je želeo da oženi.

S obzirom na to da si gradsko dete, kakav odnos si imao sa decom sa sela? Kako ste funkcionisali?

- Vaspitanje dolazi od kuće. Nema veze to da li si iz sela ili grada. Ja sam više ulično dete, mangup. Naučio sam mnogo toga kroz kafanu, jer sam počeo da radim sa 14 godina. Završim drugu smenu u kafani i ujutru u prvu smenu u školu.

Kako su tvoji drugovi prihvatili tvoj posao?

- Nije bilo pecki, nema razloga da bude neprihvaćeno. To je bio posao kojim sam oduvek želeo da se bavim. Znali su i profesori da mi dolaze na tezge. Namignemo jedni drugima, pozdravimo se.

Kakav si bio đak?

- Skroz odličan (smeh). Nisam bio odličan, jesam samo u osnovnoj. Kasnije te uhvati pubertet, pa bežanje sa časova, izlasci, kafane... Drugi su počeli da izlaze dok sam ja objašnjavao šta je kafana. Nisam bio glavni u društvu. Uvek sam drugarima obezveđivao mesto u kafani gde sviram.

Jesu li te roditelji razmazili?

- Moj otac je prosvetni radnik, te tako nisam imao prostora da se pravim mangup pred profesorima. Meni je bilo najgore, jer su znali čiji sam, mogli su i da me udare. Bio sam kulturan i fin, nikad me niko nije udario. Te povlastice nikada nisam dobijao, ali mnoga vrata su mi bila otvorena. Otac mi je muzičar, nastavnik u školi, majka novinarka, tako da ne mogu da se žalim. Sa ponosom kažem čiji sam i šta sam. Oni nisu bili za to da se bavim pevanjem, jer je tada sve to preživeo i nisu želeli da se time bavim. Međutim, kada su videli da meni to ide, i da mi je on to usadio u krv, onda je popustio i učio me. Govorio mi je kako da radim, pa se posvađamo. Ja sviram jedno, on drugo.

Jesi li imao u životu sve što si želeo?

- Nisam imao sve u životu. Znao sam da se naljutim, da se posvađam. Bilo je situacija kada nisu mogli sve da mi obezbede, ali onda odem i zaradim sam.

Na šta si potrošio prvi zarađeni novac?

- Tada sam bio na studijama, pa sam to plaćao. Potom sam kupio auto.

Kakav odnos imaš sa starijim bratom? Da li je bilo ljubomore?

- Sada se šalimo kad dođem, pošto mama uvek nešto spremi, a on kaže: "Stigao ti sin, a ja ću da jedem hleba i sira". Uvek smo mi imali lep odnos, iako je on bio pet godina stariji od mene. Prvo je on otišao od kuće na studije, pa je radio u ugostiteljstvu, tako da sam ja ostao sa roditeljima.

Šabanović je kao dečak imao plavu kosu, oduvek je, kaže, vukao višak kilograma, a išao je i u školu za manekene. O svemu tome pogledajte u nastavku ispod teksta.

Pisalo se da ti je cena nastupa posle „Zvezda Granda” skočila pet puta?

- Skočila je cena nastupa. Ne pet puta, mnogo više. Ranije sam radio za 50, 100 evra. Ne treba da se stidim toga, nikad nisam bio gladan. Danas dobijam veći novac za svoj nastup, za koji mislim da ga dobro odradim.

Je l' ti smeta popularnost koju si dobio?

- Nisam znao kako da se postavim. To je medalja sa dve strane. Previše sam bio dostupan i sad kad kažem da nešto ne mogu, odmah pričaju da sam se uzvezdio. Umorio sam se od ljudi, svako me savetuje, drugi put čoveka vidim, on bi da mi da savet. Da si mi prijatelj, pa hajde. Nikad nisam uživao u onome što imam. Ceo život sam skromno živeo, i sad živim skromno, ali u boljim uslovima, ali konačno mogu da kažem da malo uživam.

Planiram da kupim stan, ali ne radim onoliko koliko bi trebalo. Radim svaki vikend, ali treba još. Prošle godine je to bilo mnogo ređe, pa sam snimao pesme, a i u porodici se svašta dešavalo. Prve godine kada sam krenuo, umirao sam od posla. Pet dana u nedelji, pa jedan dan odmaram. Svaku državu i grad sam obišao. Tad sam kupio i stan u Podgorici. Neću da pričam koliko pomažem svojima. Nisam lažno skroman.

Kupio sam sebi fiću, to je moje. Sada imam tri fiće, otvorio sam rent-a-kar. Ponosan sam na sebe, jer sam ovo stvorio. Kupio sam stan, auto, pa drugi auto, pa sam se povezao sa nekim ljudima da rentamo oldtajmere. Mogao sam i džip da kupim, ali meni to nije gušt.

Imao si vezu sa starijom devojkom. Da li mogu da opstanu veze kada je u pitanju veliki generacijski jaz?

- Mogu da opstanu, zašto da ne. Ta devojka je bila starija od mene sedam godina. To je bila neka tinejdžerska ljubav, tu vezu su moji prihvatili. Tada sam bio mnogo mlad, pa nisam stalno mogao da idem u Sarajevo, ona nije uvek mogla kod mene, tu se svašta izdešavalo. Mi smo bili četiri godine zajedno. Godine nisu prepreka. Zrelost možda smeta. Ona je tada bila zrelija od mene. Ako nekog voliš i ako ti neko prija zašto da ne. Drugo je ako je u pitanju avanturica.

Jesi li prema devojkama uvek bio džentlmen?

- Jesam džentlimen. Volim da otvorim vrata, častim piće, kupim kinder jaje. Posvetim pažnju devojci, meni je to ljubav. Danas ljudi mnogo lako govore "volim te". Hajde pokaži.

Jesi li slab na ženske suze i da li je bilo situacija kad si poklekao pred njima?

- Ne volim ničije suze, a kamoli ženske. Pokleknem naravno, a bilo je devojaka koje su mi plakale pred očima. Kad znam da je foliranje, ja pokušam da smirim situaciju. Plakao sam i ja. Taj koji kaže da nije plakao, taj laže. Zaplačem i ja na svom nastupu, bukvalno se kroz pesmu isplačem. To da me devojke saleću, pa ne znam kako bih rekao. Pada mi na pamet ona Lukasova pesma „Moj život velika je stvar svima osim meni”. Oni svi dođu, žele da pipnu da li sam to ja, a ja došao da pevam njima. To je ta neka dostupnost, ali umem da postavim granicu, svi možemo da se odbranimo.

Jesi li za otvorene veze?

- Neću o tome. Sada kad bih ti pričao, rekla bi da imam 70 godina.

Veza sa Aleksandrom Mladenović je doprinela tvojoj popularnosti?

- Mislim da to nije tako i neću da pričam o tome. Ona nije doprinela mojoj popularnosti, tome je jedino doprineo „Grand”.

Šabanović je priznao da je veliki boem, da uz dobru pesmu voli da popije i dobro se isplače, a u nastavku pogledajte da li će nastaviti saradnju sa Grandom, i u kojim situacijama se obraća Saši Popoviću.

