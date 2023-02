Važila je za lepoticu, a onda je otišla u Holuvud!

Glumica Gala Videnović u "Žikinoj dinastiji" imala je jednu od svojih najvažnijih uloga u karijeri, te je ulogom Ruskinje Nataše doživela najveću popularnost.

Gala je, naime, nakon velike slave odlučila da napusti naše prostore, zbog čega godinama živi u Holivudu.

Pre više od decenije doživela je saobraćajku kada je na nju, na pešačkom prelazu, naleteo nesavesni vozač automobila i naneo joj povrede u predelu karlice. Ona kaže da joj je hinduizam promenio ugao gledanja.

- Proživela sam mnoge nesreće. Moji čuvari rade svoj posao. Hvala im. Pre nekoliko godina, živeći na Baliju, upoznala sam se sa hindu religijom koja propoveda harmoniju živih i onih koji to više nisu. Kada razmišljate na taj način, drukčije vidite stvari -rekla je ona napominjući da nije promenila religiju:

- Hinduizam sam pomenula kao filozofiju, kao način razmišljanja, a ne kao religiju. U tom smislu nisam religiozna osoba.

U jednoj od svojih izjava glumica je odlučila da progovori kako je odbila nepristojnu ponudu koju je dobila, kao i zbog čega je odlučila da umesto profesionalnih angažmana, bude porodična žena i majka.

- Živim u Malibuu, delu Los Anđelesa gde žive mnogi. Imam svoju iznajmljenu kuću u jednom od kanjona. Na vrhu brda je živeo Šon Pen. Preko puta je živeo Ed Haris. Ali dešava se sledeće. Ostajem u drugom stanju, a niko to ne zna. I to u trenutku kada me očekuje mnogo posla, ali ja verujem da ništa nije slučajno. Moj menadžer ima sistem da te uvuče u društvo. Ideš kod Stinga na roštilj na plaži. Pa onda na kućnu žurku kod benda Dipeš mod. U Malibuu svaki dan viđaš gomilu filmskih zvezda koje su ti komšije. Odlazim na audicije, stomak mi se ne vidi. Shvatam da neću još dugo moći to da krijem. A sve se dešava u tih ključnih šest meseci kad treba da mi se ostvari karijera. I ja rešim da nestanem. Ne javljam se na telefon. Rađam dečaka Demijana u Malibuu - rekla je Gala.

- Menadžer Majkl Mekingli mi kaže da treba da nastavim. I ja sam do Demijanovog trećeg meseca išla na kastinge. A onda sam odlučila da ne želim da ostavljam dete Filipinki dok ja idem na audicije. Kao klinka nisam imala život i ekipu, nego sam jurila na snimanja. I odlučila sam da budem mama. Možda sam odluku donela i na osnovu gledanja Holivuda iz neposredne blizine. Viđala sam te zvezde koje idu u rehab centre i skidaju se sa alkohola, tableta, narkotika... - izjavila je glumica za Nedeljnik.

Gala Videnović je i otkrila da je imala nepristojne ponude u Holivudu i to sa svega osamnaest godina.

