'VEĆA SAM RIBA OD BIVŠE SUPRUGE' Elektra Elit brutalno iskrena: Ja sam žena, i otac dvoje dece! Imam 5.500 ZAKAZANIH S*KS TERMINA U 2 DANA!

Transrodna pevačica Elektra Elit proglašena je za najpopularniju I najpoznatiju prostitutku na svetu. Dobila je nadimak “Kraljica trotoara” a švajcarski mediji bruje o njoj pa je završila na naslobvnoj strani tamošnjih medija.

Elektra Elit, transrodna pevačica, otkrila je koliko joj znači ovakav vid zvanja.

- Pola miliona je izašlo u tom jednom danu i rasprodato je sve za jedan dan. Izašlo je i po portalima. Meni to puno znači jer je to meni primarni posao kojim se bavim, mislim na prostituciju naravno. Sekundarni je muzika. Prostitucija je posao u kojem ja sebe vidim i gde sam pronašla svoju egzistenciju i sve ostale stvari - rekla je Elektra i dodala:

- To je veliki marketing za mene jer je posle toga što je izašlo u švajcarskom časopisu za jedan do 2 dana sam dobila oko 5.500 termina za seksualne usluge. Ja to možda ne mogu da postignem, ali mi sve to stoji ovde u telefonu. ne odgovaram jer sam u Beogradu, međutim, kada se vratim biće veselo.

Dotakla se i samih Švajcaraca, za koje se priča da su "hladni"

- Švajcarci su hladni, dok ne dođu kod mene, onda su vrući. U mom biznisu su bitne pare, pa oni nisu štedljive prirode. Nikada nemoj da zaboraviš, više ćeš dobiti od običnog radnika, nego od multimilionera. Oni su stipse za davanje para - istakla je Elektra i potom se osvrnula na to da li pazi na zdravlje klijenata i sebe:

- Gostovala sam u jednoj švajcarskoj televiziji gde su pokazali slike iz mog apartmana. Ceo stan je u zaštiti, dezinfikovan. Sve zavisi kako za kog klijenta i koja fantazija je u pitanju. Zdravlje je definitivno na prvom mestu. Ja sam ipak otac dvoje dece. To što sam ja promenila pol ne znači da za svoje dvoje dece neću biti tata. Ja se ponosim time. To su jedine osobe koje mogu da me zovu tata, bivša žena me zove Selektra na primer. Ja sam veća riba od nje, ali nemam krizu identiteta - rekla je Elektra.

Autor: