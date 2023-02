'NA LETO STIŽE PRINOVA' Košarkaš Nemanja Nedović i manekenka Mina Milutinović otkrili pol bebe, ne kriju sreću

Manekenka Mina Milutinović i poznati košarkaš Nemanja Nedović će ove godine postati roditelji, a ova vest neizmerno je usrećila njih i njihove bližnje.

Oni su sada rešili da otkriju kog je pola beba koju čekaju, a naveli su i da je termin porođaja na leto. Nemanja Nedović i Mina Milutinović će za nekoliko meseci postati roditelji devojčice, što su otkrili za "Hello".

Podsetimo, Mina i Nemanja su 2020. godine sklopili građanski brak i organizovali intimno slavlje u najužem krugu ljudi, a u avgustu 2022. venčali su se i u crkvi i napravili veliko svadbeno veselje.

- Mladi smo oboje, ali to je svakako životni cilj. Da li će biti uskoro ili će malo sačekati, videćemo. Kada bismo dobili sina, iskreno mislim da bi Nemanja preferirao da se bavi fudbalom, jer je Nemanjina neostvarena želja taj fudbal. Možda bi kroz to ostvario svoje želje. Ja ću prepustiti to deci, neka to bude njihov izbor. Šta god to bude bilo, uvek ćemo biti uz njih, naravno - rekla je ranije Mina, koja je potom dodala šta je ključ njihovog skladnog odnosa.

- Poverenje, razumevanje i lojalnost. To su jednostavno stvari koje su presudne - rekla je Mina svojevremeno.

Autor: pink.rs