Ovome se nije nadao ovog jutra!

Iako im je Marija Kulić strogo zabranila da imaju vrele akcije do kraja "Zadruge", Miljana Kulić i Bebica su odlučili da prekrše njeno naređenje. Marija je smatrala da Miljana treba da izdrži do kraja bez intimnih odnosa, kako ne bi ispala najgora, jer ih je do utorka imala sa Zolom.

Kulićeva ipak nije izdržala. Zajahala je Bebicu rano jutros, a njeni uzdasi i pomeranje kreveta probudili su Janjuša, koji je spavao preko puta.

Janjuš je šokirano posmatrao vrelu akciju nekadašnje kume, sve dok se ona nije otkrila.

Čim se Kulićeva otkrila, Janjuš se brzinom svetlosti pokrio i pravio da ništa nije video.

Zadruga 6 - Miksi i Bebica krše zlatno pravilo Marije Kulić, I deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/UaYpT2iSwH — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Zadruga 6 - Miksi i Bebica krše zlatno pravilo Marije Kulić, II deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/AemOt221Ho — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Zadruga 6 - Miksi i Bebica krše zlatno pravilo Marije Kulić, III deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/rChTd8AOkC — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Zadruga 6 - Miksi i Bebica krše zlatno pravilo Marije Kulić, IV deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/yv7qlzx8Hd — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Zadruga 6 - P*rnić uživo! Šokirani Janjuš posmatra s*ks Miksi i Bebice, I deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/scq4C5El0g — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Zadruga 6 - P*rnić uživo! Šokirani Janjuš posmatra s*ks Miksi i Bebice, II deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/XOW9CJQS2z — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

