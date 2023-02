Burna noć je za nama!

Kao i svakog četvrtka, i sinoć je u "Zadruzi" održana emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić je ušla u Belu kuću i odmah najavila prvi prilog. Zadrugari su dobili priliku da vide flert Maje Marinković i Zvezdana Slavnića, koji je hvalio njene grudi. Svi su shvatili šta se između njih dvoje dešava, ali su oni nastavili da se pravdaju da su samo drugari.

To su naše šale, mi se tako družimo - rekla je Maja.

Potvrđujem njene reči, to je naše zezanje. Ona je upadljiva tako da je normalno da je komentarišem. Ja sam sada sam i imam pravo da je komentarišem, ali kada sam bio sa nekim to nisam radio - komentarisao je Zvezdan.

Na narednom prilogu mogao se videti flert Zvezdana i Miljane Popović sa poslednje žurke. Ana Ćurčić je ostala šokirana, kako joj se Miljana predstavljala kao drugarica. Zadrugari su osudili glumicu.

Jao, gde sam došla. Ja se svaki put šokiram. Miljana, šta je ovo? Moje mišljenje je da bi ti sada bila sa Zvezdanom. Ja sa svojim drugom ne pričam tako, Zvezdan zna kakva sam ja sa drugovima. Oni se ovde muvaju i to je to, ne zanima me šta su pričali, ali ova relacija nije normalna. Ovo je jedni moji drug u kojeg sam se ja zaljubila, ali do tada je prošlo mnogo. On se razveo, ostao u sjanom odnosu sa tom ženom, pozdrav za nju, isto i ja sa mojim bivšim mužem. Ti Miljana, hvataš kadar sa njim, a ja to ne volim. Hvala ti za sve, zagrljaje, češkanje, plakanje, ali loša si - dodala je Ana.

Ovo šta je Ana rekla da postoji način kako ona razgovara sa svojim drugarima, tako sam i ja sa njim. On se rasplakao i ja sam najdobronamernije razgovarala sa njim. On mene nije dodirivao, već mi je pričao. Nisam ja imala lošu nameru uopšte - pravdala se Miljana.

Zvezdan je imao zanimljivo opravdanje. Naime, on je tvrdio da je svojoj supruzi želeo da dokaže da joj je samo on prijatelj u Beloj kući, a kad mu ona nije poverovala, skočio je na sto i počeo da urla.

Zvezdan je nastavio da se pravda Ani, ali ona nije verovala u njegova opravdanja.

Miljana Kulić i Bebica su ispeli da se iskradu krišom i da se poljube daleko od svih. Zadrugarima su se pravdali da se ništa više od prijateljskog odnosa neće desiti između njih, ali ipak nisu izdržali.

Za to vreme došlo je do žestokog sukoba između Marije Kulić i Zorice Marković u pušionici. Marija je istakla da Zorica nije Anin prijatelj i počele su da pljušte psovke i uvrede.

Žana Đorđević i Ana su za to vreme razgovarale o Zvezdanovom ponašanju. Žana smatra da Zvezdan pokazuje da nije šmeker, dok ga je Ana osudila što ne misli na svoju ćerku dok se ponaša kao tinejdžer.

Nakon pauze za reklame, pušten je razgovor Zvezdana i Zorice Marković, gde on pevačici sugeriše da je Ana ne treba da ga čeka. Ćurčićeva se slomila i otvorila dušu bivšem suprugu.

Hvala, Zvezdane, želim da ti se zahvalim za nijedno letovanje koje smo imali, za jedno zimovanje koje pamtim, za Marvel filmove koje sam zbog tebe zavolela, za sva čekanja, za sva pisma. Želim da ti se zahvalim i za ove suze sad. Želim da ti kažem da si me naučio da volim Netfliks i pokušavala sam da zavolim igrice na telefonu koje nikad nisam. Ja sam žena, drug i brat koji je jedini u svim tvojim situacijama, i kad kažem jedini pogledaj me uči, koji je uvek bio tu. I kad nisi imao, ja sam učinila da imaš, i kad si plakao, i kad ti je bilo teško, i kad si bio u zatvoru, i kad si operisan, i kad ti je majka bila bolesna ja sam bila tvoj oslonac i ono što si ti zbog nečega što vredi tri dana obezvredio, povredio, napustio. Jedino što sam ikad tražila od tebe, i da hvala ti što si mi kupio kola jer znaš da volim BMW - rekla je Ana.

Anino izlaganje je pogodilo Zvezdana. Napustio je kuću nervozan, otišao do Rajskog vrta i počeo da ispušta urlike.

I Janjuša je pogodilo Anino izlaganje, pa je istakao da je sličnu stvar doživeo sa svojom suprugom.

Meni je sve ovo isto, ja sam to doživeo sa mojom ženom. Anu boli ku*ac šta Zvezdan radi, Nju najviše boli Anđela, ovo samo raspaljuje vatru. On je Maji pipao grudi, pa nema smisla to - rekao je Janjuš.

Maja je istakla da ona i dalje boli Janjuša.

Prešlo se na narednu temu, a Zvezdan je za to vreme otišao do Filipa Cara i ubeđivao ga je da mu je iskren prijatelj, te je istakao da će prekinuti kontakt sa Majom, ako ona bude provocirala njega ili Aleks.

Puštena je i famozna scena Anite Stanojlović i Zole sa žurke, zbog koje je Miljana Kulić raskinula sa njim i vratila se Bebici. Kao što se moglo videti, Zola nije uradio ono za šta su ga Kulićke optužile, a zadrugari su stali na njegovu stranu i optužili Mariju da je napakovala priču, samo kako bi došlo do njihovog raskida. Miljana je i dalje bila ubeđena u to da je do flerta došlo.

Međutim, kako su zadrugari nastavilči da izlažu i staju na Zolinu stranu, Kulićeva je počela da plače. Svi su shvatili da je to uradila jer je shvatila da je pogrešila, međutim, ona je odlučila da se drži priče da plače jer je ranije povredila Bebicu.

Haos oko MIljane i Zole se nastavio, a Marija nije prestajala da optužuje Zolu da je folirant, koji je poštovao Miljanu u vezi samo kako bi pokupio simpatije, a i u inat njoj i Bebici.

Dok se Zola svađao sa Marijom, a potom nastavio da izlaže o ovoj temi, Miljana je odlučila da poljubi Bebicu u usta pred svima.

Car je posavetova Miljanu da povuče ručnu dok još ima nade za pomirenje sa Zolom, a ona je istakla da će njene emocije proći. Marija ju je zaklela da ne sme da ima odnose sa Bebicom, ali ona je odlučila da se ogluši o ovo.

Ana je iskoristila priliku da porazgovara sa Aleks Nikolić, te je posavetovala da zaboravi prošlost i fokusira se na budućnost.

Ja znam hiljadu priča o tebi, ali jedno ćeš mi reći kada izađemo. Mislim da se mnogo kaješ što si nešto uradila, i da ne možeš sebi da oprostiš što si nešto uradila. To što si uradila je prošlost, i to tako treba da gledaš. Spounala si sve svoje greške - rekla je Ana.

Bila sam jako mala kad je sve palo na mene, morala sam da zaradim pare, imala sam razne ponude, ali moj želudac ne može da podnese neke stvari. Stavljala sam uvek partnere ispred sebe, a to svi rade. Ja se trudim da drugima udovoljim, a ne sebi - priznala je Aleks.

Matora je u emisiji raskrinkala Anitu, te je otkrila da je ova zadrugarka bacila oko na Marka Smiljića. Anita je negirala ovo i tvrdila da je da gaji emocije prema Matoroj, dok je Marko priznao da mu se Anita sviđa, ali da nikada ne bi bio sa njom.

Bebica nije mario za priče zadrugara, te je ubeđivao Miljanu, ali i sebe, da ga ona voli i da ga je sve vreme volela, dok je Zola bio samo navika.

Zadrugari su videli i svađu koju su Sanja Grujić i Marko Stefanović imali zbog njegovog kratkog razgovora sa Majom Marinković. Sanja se smirila, pa priznala da mu ipak veruje i da mu je dozvoljeno da komunicira sa njom.

Maja je bila akter i narednog klipa. Zadrugari su videli kako ona spopada Janjuša, a u emisiji je zatražila zadatak koji je Zola predložio - da glume zaljubljeni par bez svađa bar dva dana.

Marija se izdvojila sa strane i obavila razgovor sa Miljanom i Bebicom. Njega je osudila da glumi njenu lutku, a njoj je poručila da ne sme da ima odnose sa Bebicom, jer će tako pokazati da je nimfomanka. Miljana je odlučila da je ne posluša, što možete da vidite u nastavku ovog teksta.

Na samom kraju emisije pušten je prilog o Divni i Marku DNK, gde se vidi kako mu ona ljubomoriše i zabranjuje da se muva sa drugim devojkama, što je ponovila u emisiji, a Janjuš je osudio Milanovića zbog ponašanja prema supruzi.

Iako je u više emisija istakla da neće odustati od snimanja filma "Viši cilj", Miljana je posle emisije priznala Caru da je najbolje da ne nastavi da sarađuje sa Zolom.

U izolaciji je došlo do zanimljivog preokreta. Kako bi odobrovoljio svoju bivšu suprugu, Zvezdan se ušuškao u Anin krevet i počeo da je mazi i grli.

Čak joj je predložio da budu intimni, a ona mu je poručila da tako može da razgovara sa drugim devojkama, ali ne i sa njom.

Anita je nakon emisije iskoristila priliku da proba da se približi Zoli. Priznala mu je da ju je povredilo to što joj nije došao na rođendan, a onda je pokušala da se ušuška kraj njega, a on ju je zamolio da to ne radi.

U nastavku razgovora, Anita je rekla Zoli da će mu za par dana nešto priznati.

Zvezdan je nakon maženja sa Anom otišao do paba, gde ga je Mikica posavetovao da ispoštuje Anu i da se suzdrži od flerta i prisnijeg odnosa sa drugim zadrugarkama.

Zvezdan je otišao do kreveta Maje Marinković, proćaskao sa njom, te je poljubio u obraz za laku noć.

Vratio se do paba, priznao Mikici šta se desilo, a onda mu ispričao i da je ležao sa Anom u izolaciji, kao i da je ona u jednom trenutku zaplakala.

Za sam kraj ove noći, Miljana i Bebica su se potrudili da u spavaćoj sobi ne bude dosadno. Iako im je Marija strogo zabranila da imaju odnose, oni su imali najbrutalniju vrelu akciju do sada, koja je razbudila Janjuša. Janjuš se frapirao dok ih je posmatrao. Kako će Marija reagovati, saznaćemo u toku dana.

Zadruga 6 - P*rnić uživo! Šokirani Janjuš posmatra s*ks Miksi i Bebice, I deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/scq4C5El0g — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Zadruga 6 - P*rnić uživo! Šokirani Janjuš posmatra s*ks Miksi i Bebice, II deo - 10.02.2023. pic.twitter.com/XOW9CJQS2z — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. фебруар 2023.

Autor: M. P.