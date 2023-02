Jeziva priča Eve Ras tera suze na oči, 20 GODINA SE BORI SA KANCEROM: Ne mogu da jedem i pijem!

Poznata glumica se već dve decenije bori sa opakom bolešću

Eva je sad otvorila dušu i istakla da je takvi naslovi ne pogađaju, jer je i sama svesna stanja u kom se nalazi, kao i da će se protiv kancera materice boriti do samog kraja.

Svesna je da zahvaljujući medicini uspeva da produži život, a svakom novom danu raduje se kao da je poslednji.

- Lečim se od kancera od 2002. godine i kad imate kancer vi to nikad ne možete da pobedite, ali na današnjem stepenu medicina vam pomaže da produžavate život. Nekome uspe, nekom ne, a ja sam od onih 50.000 kojima uspevaju da produže život i jako sam zahvalna na tome, iako je kvalitet života vrlo loš. Ne mogu da krkam, da pijem, da jedem i pušim, a to su sve lepe stvari u životu. Ali za ovih 20 godina od kad me leče, ja sam se još više uverila koliko je lepo biti živ, makar i ne krkala. Ja sam i sad srećna što sam živa i mislim da na planeti zemlji ništa nije dragocenije od života -rekla je Eva u emisiji „Grand magazin“ i dotakla se medijskih insinuacija da ima dvadesetogodišnjeg dečka.

- Od kad je moj Ras umro nemam nikog. Moj ljubavni život sam posvetila mom pokojnom suprugu, jako je ružno da pišu kako imam ljubavnika koji je od mene mlađi šezdeset godina. Svaki čovek treba da zna da se ljubav gaji, ona se ne kupuje u supermarketu i da biste je dobili morate da je date - istakla je Eva.

Autor: pink.rs