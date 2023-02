OTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA NEBOJŠE GLOGOVCA! Na grobu glumca ne stoji krst, njegov otac je objasnio zašto!

Nebojša Glogovac preminuo je pre pet godina nakon teškog oblika karcinoma pluća.

Njegov otac, Milovan Glogovac je više puta istakao da mu utehu predstavlja to što ga sin nikada nije obrukao

- Jeste muka. Jeste žalost. Jeste bol, neprebol… Ali, kad i danas stižu reči odasvud: Nebojša se nikad i nigde nije obrukao, to vam daje snagu da u molitvi i veri koju je i on živeo, nadvisite ličnu patnju. Molitva je najbolji lek, uteha i nada. Pre svega vera da je on sad sa Bogom živim, istinitim. Da je u boljem svetu od onog koji je ostavio. Uteha je iu tome što se on ostvario u ovozemaljskom životu - rekao je svojevremeno za „Večernje novosti“.

On je otkrio da njegov sin nije sahranjen po pravoslavnim običajima, a ovo je razlog.

- Na nadgrobnoj ploči je krst urezan, ali ne postoji onakav kakav smo navikli da viđamo u Srbiji. Iako je odrastao u svešteničkoj porodici, njegova sahrana nije bila u skladu sa pravoslavnim običajima. Naime, nije bilo moguće postaviti krst jer se u Aleji zaslužnih građana ovo ne poštuje zbog arhitektonskog rešenja.

Autor: pink.rs