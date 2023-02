MIROSLAVA ILIĆA TUŽI NJEGOV SIN! Mirjana Antonović besna kao ris na bivšeg ljubavnika: Devin će doći do svog cilja makar ja završila u ZATVORU!

Pevač Miroslav Ilić godinama se tuži sa bivšom ljubavnicom Mirjanom Antonović, koja pokušava da dokaže da je on otac njenog sina Devina.

Ona je u tome uspela, barem pravnim putem, ali je onda ta presuda ukinuta. Nedavno je još jedan slučaj okončan, a ovog puta u korist bivše pevačeve ljubavnice. U pitanju je krivična prijava koju je pevač podneo protiv nekadašnje ljubavnice za krivično delo povrede tajne postupka, a tim povodom se sada ponovo oglasila Mirjana Antonović.

- Ova objava je za zve one koji su pobrkali činjenice u vezi Devinove borbe sa ocem, Miroslavom Ilićem. Prvo što želim da kažem, po stoti put, nisam ja ta koja tužim Miroslava. Ne tužim ga ja već njegov sin. Ja nisam jurila ili svetila se Miroslavu svih godina dok je Devin rastao. Tada mi je bio najpotrebniji da izdržavamo i vodimo brigu o detetu. Tad je bio mlad pa ga bez obzira nisam jurila, zasto bi ga jurila sad? Devin je pokušao na fin način sa Miroslavom, ali kad je pročitao neke uvrede koje su bile usmerene meni, odlučio je da ga tuži, sad je to sve zahvatilo veći oblik - napisala je Mirjana pa nastavila:

- Miroslav čini jednu grešku za drugom, sve to što radi čini Devina jos upornijem. Ja sam tu samo da pružim sinu podršku. Meni nije potrebna niti slava niti novac u Srbiji. Da me slava interesirala imala sam i imam mnogo veće mogućnosti. Devin je vrhunski lekar u Americi i on nema vremena stalno da se odaziva Miroslavljevim glupostima. Viši sud je pregledao sve dokaze, saslušao svedoke i nakon toga odlučio da su Miroslav Ilic i Devin otac i sin. Mislili smo da se konačno ova tragi komedija završila, međutim izgleda da veze i vezice rade preko vremena, tako da Miroslav ponovo uspeva i dalje da razvlači ovu groznu situaciju. Ne bi me iznenadilo i da maltretiraju sudkinju koja je pravedno odlučila. Izgleda da je Miroslav bio u pravu kad nam je zapretio i rekao da je Beograd njegov. Nadam se da nije tako. Treba se tu čovek upitati ko koga juri i proganja? Njihova taktika je da izvrše pritisak na majku da bi slomili sina - dodala je ona na svom Fejsbuk profilu i zaključila:

- Istina je da Devina to sve pogađa, posebno što zna da to dolazi od strane oca. Tačno je da želi da me zaštiti, ali mu ja nikad neću dozvoliti da zbog mene, ne dođe do svog cilja, pa makar završila u zatvoru. Devin samo čeka odluku Apelacionog suda pa makar kakva bila, da bi ako bude potrebno, predao celi slučaj na međunarodni sud. Sledeće ročište je u aprilu. Idemo dalje. Mislim da je svima postalo jasno koliko je potrebno da se sprovede Devinov Zakon.

Autor: pink.rs