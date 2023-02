Uverena da se Maja samo igra sa Zvezdanom!

O odnosu Maje Marinković i Zvezdana Slavnića mnogo se spekuliše u Beloj kući u poslednje vreme, a sad se na ovu temu oglasila bivša učesnica ''Zadruge'', pevačica Sandra Rešić.

Sandra je za Pink.rs iznela svoju teoriju o ovom potencijalnom novom ljubavnom odnosu na velelepnom imanju.

- Nisam ispratila, bila van Srbije, ali me je keva uputila kao i uvek. Onda sam pregledala šta i kako, iskreno da sad Maja ima želju za Zvezdanom, slaba vajda, sve i da mislim da je njen tip, Maja malo igra rijaliti, malo kamere, malo haosa, a najviše inata Caru, i to je tako, jer je znam sad već treću godinu i znam je napamet, kad trepne šta misli. Zvezdanu se ona sviđa, naravno, jer je on ku*va, klasična, pijem i daj šta daš, kao što je i dokazano da je varao ovu ženu i pre. Tako da.... To je moje mišljenje, ma kakvo mišljenje, to je tako! - rekla je Sandra za Pink.rs.

Autor: D. B.