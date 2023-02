POTRESNO! Nada Topčagić ne može da PREBOLI NJEGOVU SMRT: Trunuo je iznutra, duša me boli!

Ne može da se pomiri da ga je izgubila!

Pevcačica Nada Topčagić otkrila je da nikako ne može da prežali smrt svog psa Badže. Kako je rekla voditelju Ljubomiru Tozevu, sada se približava šest meseci od kada je njen verni prijatelj preminuo, a ona i dalje ne može da preboli njegovu smrt.

- Nikad ne mogu da ga prežalim. Znaju i svi moji prijatelji. Približava se šest meseci, rastanak odmog kućnog ljubimca... Kaže mi suprug 'da sam ja umro ne bi me toliko pominjala'. Uvek mogu da zaplačem kada je moj Badža u pitanju - kaže Nada Topčagić.

Pevačica kaže da je Badža u njenoj porodici bio čak 15 godina i da ga je vodila svuda.

- Nikada mi nije pokazao da je on bolestan. On je sa mnom išao sav bolestan. On je truo, mučenik morala sam da ga vučem na more i Taru, on u bolovima. Treba da idemo za Tivat, ja ga vučem on mučenik padne, a ja ga vučem. Ide uz stepenice mrtav bolestan, čujem ga noću on ječi. I samo sam rekla "Ja kad bih znala da ću sresti Badžu gore, ja bih umrla" - kaže Nada Topčagić.

Kada je trebalo da ga uspavaju želela je samo da ječi.

- Njegova slika stoji, tražim njegove dlake, idem po ulici gde je kakio da vidim njegov izmet da li ima negde. Zadnji dan kada sam ga odvela, sramota me je bilo, ja bih sad ječala. On je bio gotov. Nismo se dovoljno sa njim oprostili. Ječala bih tu nad njim. Poljubila sam ga u oko i izašla. Ja se sa njim nisam oprostila kako treba, sad će biti šest meseci, duša i srce me boli - otkriva Nada Topčagić.

