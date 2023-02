Nije ih štedela!

Večeras se u emisiju ''Pitam za druga'' telefonskim putem uključila majka Aleksandre Nikolić, Slovenka, koja je otvorila dušu o ćerkinoj vezi s Filipom Carem, kao i o njenom rivalstvu s Majom Marinković i svim glasinama koje joj remete duševni mir.

- Ja pričam samo istinu. Kod mene je sve po pravdi. Videla sam sve kako je bilo s Carem, jako mi je teško palo, pozlilo mi je. Ja sam i rekla da sam htela da se obesim. Takav mi je momenat bio, da ni sama ne znam šta da kažem - počinje priču Slovenka, a onda je prokomentarisala sve uvrede koje je Car uputio Aleksandri u poslednje vreme, kao i njegove optužbe da je bila s mužem svoje rođene sestre Jelene.

- To je strašno, odvratno. Moje dete i ja smo bili tamo gde je udata Jelena. Dva puta smo dole bili. Tako da sam se zgranula i prosto mislim da Filip ima dobru dušu i da vredi imati ga kao druga i prijatelja. Što se tiče ljubavnih odnosa, to je katastrofa. Sklon je uvredama, izmišljotinama, ne znam čemu to. Da li je to njegova slabost ili je u mladosti nešto imao jako grozno. Ne znam... Mislim da su to posledice neke iz mladosti. Doživeo je verovatno neku užasnu stvar i da jednostavno mu je svaka žena ista - rekla je Slovenka, a onda prokomentarisala Majin odnos sa Aleksandrom.

- Sve pratim. Maja kao Maja. Imala je neko ne baš pohvalno detinjstvo. Odatle idu ti kompleksi. Ta deca žele da su uvk u prvom planu i iznad njih ne može bukvalno niko da bude. To je s Majom slučaj. Boli me što vređa Aleksandru i što joj gnusne reči upućuje, Aleksandra joj nijenu ružnu reč nije uputila. I ona je nečije dete, nije Maja kriva što je takva. Znam ja da je i za mene rekla da sam vračara, da sam ja prostitutka... Aleksandru više priče o Bujanovcu ne dotiču, mene dotiču. Znam ko je moje dete i tako da mogu pričati, istraživali su, ali dokaza nema. Znam svašta o mnogima tamo koje su svašta radile. Znam da bi se Aleksandra bunila što dajem bilo kakve intervjue - rekla je Slovenka i dodala:

- Meni ona nikad Filipa nije spominjala. Ja sam ranije rekla da Filip ima neko nešto u sebi, neki X faktor. Ona je uvek govorila da joj ne spominjem njega. Ne znam da li je ona to suzbijala u sebi ili pta je to bilo. Ja kad sam videla njih zajedno, pala sam u postelju, katastrofa. Kritikuju me kažu mi da ću umreti, da ću se razboleti, šlogirati.. Pitanje je dana kad će to sve da pukne. Nema šanse da će to da potraje. S Aleksandrine strane da, vidite njeno ponašanje. Nema je nigde ni da komentariše, ni da se doteruje. Kad je s njim, ona se zapusti, zanemari sebe. Da li to njemu smeta ili ne, ja ne znam, ne mogu dušu da grešim. Pitanje je dana kad će to da pukne - poručila je majka Nikolićeve.

Autor: M.K.