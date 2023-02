Nedaleko od samog početka ove šeste sezone "Zadruge", region je brujao o tajnim pogledima, domunđavanjima i flertu Aleks Nikolić i Zvezdana Slavnića. Naime, Zvezdan je tokom boravka u izolaciji sa njom, dao sve od sebe da je osvoji rizikujući, tada, vezu sa Anđelom Đuričić, na šta Nikolićeva nije "pala" zbog emocija koja je gajila prema Filipu Caru.

Majka Aleks Nikolić, Slovenka Lola Nikolić se ovim povodom uključila u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji, putem telefonskog poziva, te je između ostalog ovo i prokomentarisala.

Ja se nadam u dragog gospoda Boga da se to da ona izabere Zvezdana neće dogoditi. Bila sa Filipom, ne bila, znam da će da bude teško ako se desi kao i prošli put, da će to teško da podnese. Nemam ništa protiv Zvezdana, ali smatram da joj to nije potrebno i da treba sama da bude do kraja rijalitija. Mislim da joj niko nije potreban - rekla je Aleksandrina majka.

Kada je reč o samom odustajanju Aleks od toga da bude sa Zvezdanom u izolaciji, njena majka Lola je imala da kaže.

Sad ću ja vama da kažem, ja sam pratila to i ne ponovilo se to dabogda nikada više. Bila je jako uplašena tada, tako da, to se desilo poslednji dan te izolacije. Nisu se poljubili, pričali su, to je bilo tada kada je pitao da je zagrli, pa mu je ona rekla: "Pa ajde, zagrli me". Hvala Bogu na tome se i završilo, što se mene tiče, ni njemu nije lako u njegovoj glavi. Vidim da ne zna šta će sam sa sobom, tako da, šta će biti, kako će biti, to je veliki znak pitanja. Kako on bude posložio u svojoj glavi, tako će i biti - rekla je Slovenka.

Među zadrugarima se često postavljalo pitanje da li je za Slavnića Nikolićeva zapravo bila trofej ili neosvojiva tvrđava, na šta je ona imala da kaže.

Ne vidim da se ona njemu dopala, to je bilo nešto čisto da pokuša, pa ako prođe, možda i zaboravi tu Anđelu, odakle ja znam. Vidim Anđelino ponašanje, ponaša se kao da je devojka osvojila nobelovu nagradu, a ne kao da je uradila ono što je uradila. Mora devojka malo da se spusti na zemlju, neke stvari mi nisu jasne, ali dobro, Bože moj - rekla je Slovenka.

Ono što je, sudeći po komentarima, mnogim gledaocima zaparalo i oči i uši jeste to da kada se Ana Ćurčić uselila u "Zadrugu", ona je Nikolićevoj obećala "protekciju" od Zvezdana. S obzirom na to da je postojao flert između Aleks i Slavnića, zadrugari često umeju da istaknu da im je to čudno, te je na to Slovenka imala da kaže.

Gledala sam kada je bila Šmizla, kakve je gnusne stvari izgovorila za moju Aleksandru, na tome nećemo stati. Postoje Sud i prava, to ćemo mi rešiti na način na koji ja rešavam. Koliko ih ima na Sudu, kada bi samo znali. Nema ona od Aleksandre strah u to sigurni budite - odgovorila je Slovenka u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

