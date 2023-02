Tokom radio-emisije Filipa Cara, "Delegati", izbio je skandalozni sukob između Adama Labunskog, Lepog Miće i Mikice Bojanića. Naime, taj sukob je toliko eskalirao da je Mića pobacao Adamu stvari u pabu "Prijatelji", čak ga je i u više navrata pljunuo.

Kako je tekao sam sukob, Labunski je odlučio da iznese sav prljav veš iz njegovog odnosa sa Pržuljem, na šta je u više navrata istakao da mu je bivši zadrugar, Kristijan Golubović dao vetar u leđa. dok ga je Mića totalno sputao u tome da komentariše ili pak, iskaže svoj talenat za muziku.

Ovim povodom, stupili smo u kontakt sa Kristijanom, koji je za Pink.rs osuo rafalnu paljbu po Mići, a istakao je kako je njemu Adam favorit za pobednika "Zadruge 6".

Pa Mića je uvek bio pogana duša, u duši je frustriran i mrzi sve što je mlado. To je njegov smisao učešća. Vrlo je namazan, kad vidi da neko udara, da se svađa i da može da ga ugrozi bilo kako, on spusti glavu. Uvek misli o svakome sve najgore, al govori kada oseti ljudsku slabost. On sebe smatra rijaliti igračem samo zato što je bio 10 puta tamo, a samo je inventar i zato što zasmejava narod na neki poseban način. To je dobro u odnosu na ove druge, ali nije dovoljno da bi bio pobednik. Adama mrze zbog mene jer je ostao dostojan mene kao čoveka, poslušao me na samom početku. Kada su ovi nasilnici počeli da talasaju na njega, on je od mene naučio jednu školu: spusti loptu, udahni duboko i pevaj. Tako da ih on verbalno j u glavu i tako i treba. On mi je favorit za pobedu, najviše se dao, odrekao se svega zbog toga tu. Oni vide da ide ka tom cilju i da ću ja biti za njega sa armijom glasača, pa misle da će da ga maltretiraju. Tako se oni svete meni, jer znaju da ne bih dozvolio da Valentinu, njega i sve pabovce da diraju. To je bilo uvek u cilju mnogih, zato što pab stvara poseban rijaliti sam za sebe. Sad ovi degenerici poput Zvezdana i ostalih, sačuvaj Bože. Malo sila, malo pogledi psihopatski, on se malo pogubio - rekao je Kristijan, pa se osvrnuo na to što mu je Mića pobacao stvari:

- Ovo što mu Mića radi je čisto ono da mu pokaže da je goli k, a on je veliki Mića koji ne zna dve strofe da otpeva. Provalio je njegove pevačke mane i da ne zna da peva, pa ovaj kida, takav je on. Sem verbalnog psovanja, Mića nema neki jak udeo u svemu tome što se dešava u Zadruzi. Što Mića nije pobacao stvari nekome drugome? To govori da tu u Zadruzi svako je*e ko koga može, ako se malo oseti da je neko slab, ima respekt ili strah, tog odmah bombarduju. Ja na svom primeru gledam ili pljuj sve ili nemoj nikoga...Ako samo napadaš one koje vidiš da će ti proći fora nekako jeftino ili totalno, to su kukavice i slabići. Sad on pravi scenu sa tim bacanjem stvari, ja da sam tamo, garantujem da to ne bi smelo da se pomisli! - zaključio je Golubović za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić