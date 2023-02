TANJI SAVIĆ MUŽ SPREMA PAKAO?! Kreće u rat protiv pevačice, skovao PAKLENI PLAN, evo šta joj priprema iz Australije!

Razradio sve do detalja!

Tanja Savić navodno nema mira ni kad je Dušan Jovančević na drugom kraju sveta. Iako je pokušala da ga umilostivi pozivima, dopuštenjem da se redovno čuje sa decom i učestvuje u njihovom odgoju, sve joj se obilo o glavu.

Dušanu je njena popustljivost samo dala prostor da opet krene u rat i sad sve čini da je pred sudom u Australiji prikaže nepodobnim roditeljem.

- Tanja je dobra i brižna majka. Ako vikendom peva negde u inostranstvu, sa ndecom su tetka Biljana, ujak, baba i deda. Dušan sve vreme prati njeno kretanje, gde je bila, koliko se zadržala i samo joj lovi greške kako bi mogao da je prijavi u Australiji centru za socijalni rad. Realno, on ne bi mogao da se brine o deci, nema ni novca i sve ovo radi iz osvete. Hoće da Tanju dovede u situaciju da mora da bude sa njim kako bi zadržala decu. Ona je u velikom stresu, a Dušan uživa mučeći je. Tanja ga je zvala da popričaju, da spuste loptu, ali on to ne želi. Dokle će sve ovo trajati niko ne zna, samo da Tanja ne popusti sa živcima jer je ovo svima jako stresno - zaključuje izvor.

Autor: M. K.