'REČI BI SAMO POKVARILE...' Tamara Milutinović podelila emotivne momente s VERIDBE! Ove trenutke će ZAUVEK pamtiti! (FOTO)

Emotivno!

Pevačica Tamara Milutinović je pre nekoliko dana priredila žurku iznenađenja partneru Darku Jevtiću, povodom fudbalerovog rođendana, ali je naposletku on iznenadio folkerku. Naime, u momentu kada je u salu jednog prestoničkog restorana uneta rođendanska torta, Darko je kleknuo pred Tamaru, izvadio prsten i zaprosio Milutinovićevu. Pevačica je, pri naletu emocija, počela da grli Jevtića, prolivši pritom mnoštvo suza radosnica.

Ovoj proslavi su, između ostalog, prisustvovali i pevačica Andreana Čekić, fudbaler Marko Gobeljić i njegova supruga Katarina Grujić, koja je sve ove momente zabeležila kamerom svog telefona i podelila na društvenim mrežama.

- Moja sestra, moj prijatelj, moja duša! Zaslužila si ovakvog čoveka pored sebe, čestitam! - poručila je putem Instagrama Katarina koja se u jednom trenutku latila mikrofona i zapevala nekoliko pesama za par koji se verio.

- Nismo spavali ni dva sata, oboje smo u šoku. To je bio najposebniji trenutak u mom životu do sada. Ja sam gledala celo veče da njega iznenadim, a zapravo se desilo suprotno, jer me je oborio sa nogu. Ja sam rekla "da" najboljem čoveku na svetu - istakla je oduševljeno Tamara, a sad je na svom profilu na Instagramu podelila najemotivnije momente s veridbe uz opis:

- Reči bi samo pokvarile... Ti - napisala je pevačica.

Podsetimo, Milutinovićeva i Jevtić su se nedavno vratili sa odmora na Mikonosu, gde su uživali na brodu i drugim atrakcijama koje ovo turističko mesto nudi.

Autor: M.K.