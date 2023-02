'ONA ZNA PONEKAD I NEŠTO PAMETNO DA KAŽE!' Budući kum i pevač zbog jedne situacije pecnuo Aleksandru Mladenović!

Bez dlake na jeziku!

Javne ličnosti veoma često zaboravljaju da imaju veliki uticaj na mlade kolege, međutim Nenad Manojlović tvrdi da je veoma svestan da su mlađe generacije danas sklone da oponašaju svoje idole.

Upravo zbog toga bira da se ponaša onako kako misli da bi trebalo da se ponašaju ljudi sa javne scene s obzirom na to da imaju veliku odgovornost.

- Prija mi to što ja nisam došao do veće potražnje publike preko nekih nevolja, skandala, nečasnih stvari i lošeg ponašanja. Uvek sam se ljutio na ljude koji imaju veliki uticaj na klince, a na televiziji su davali pogrešan primer. Zato se trudim da mlađima pokažem jedan dobar primer svojim ponašanjem. Nikada nisam bio nešto preterano zastupljen na televiziji i u novinama, ali mi je najdraže što me je običan narod prihvatio - objasnio je Manojlović, a onda otkrio zbog čega je najponosniji na sebe.

- To mi je najdraže i to mi je najveća nagrada i priznanje, kad jednostavni ljudi priđu i podržavaju te u tome što radiš.

Neki smatraju da bi Nenad mogao da se ugleda na svoju kumu Aleksandru Mladenović koja je popularnost iskoristila na najbolji mogući način.

- S vremena na vreme kada negde zapne ja pozovem nju, zna ona ponekad i nešto pametno da kaže. Pitam je šta bi uradila na mom mestu i lepo mi kaže vidi ovde ne bih tako, a ovde bih ovako. Znači mi to što je voljna da sa mnom podeli svoja iskustva. Ona peva otkida, svoja je i posebna, ima energiju koju narod prepozanaje. Sve što je do sada snimila su veliki hitovi - priznao je pevač.

Autor: Pink.rs