TUKLA SE SA SESTROM, ISKRIVIO JOJ SE SILIKON, A SAD JU JE ZADESILA NOVA DRAMA! Indi ovom fotografijom preplašila fanove!

Zabrinula mnoge!

Pevačica Indira Indi Aradinović proteklih nedelja nalazi se u žiži javnosti, a sada se u njenom životu, sudeći po njenom Instagram nalogu, dešava nova drama.

Naime, pevačica je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju na kojoj se vidi kako prima infuziju, što je zabrinulo sve njene fanove, pogotovo jer je samo nekoliko dana ranije otkrila da mora hitno na operaciju, jer joj je silikon u grudima napravio problem.

- Idem u utorak na operaciju, moram. Posle toga ću odmarati, disciplina mora stroga! - rekla je ona i dodala da će ovog puta ugraditi veće implante:

- Ja nisam to htela, nisam bila za to da broj veće stavim, ali hirurg me je posavetovao, pa ću to uraditi - istakla je Indi.

Indi je, podsetimo, bila tema mnogih naslova kada je snimak na kojem se fizički obračunava sa rođenom sestrom, pevačicom Editom Aradinović, procureo u javnost. Nakon toga, pevačica je ponovo šokirala javnost priznanjem da ima problema u braku i da se razvodi.

Autor: M.K.