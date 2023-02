NASTAO HAOS! Stranci traže DISKVALIFIKACIJU Hrvatske s Evrosonga! Gore mreže, evo šta im ZAMERAJU! (FOTO+VIDEO)

Odmah nakon pobede riječke grupe Let 3 počeli su da se nižu komentari na račun njihove pobede.

Osim hrvatskih gledalaca, i strani fanovi Eurosonga ispratili su hrvatski izbor za pesmu Evrovizije. Tviter je preplavljen komentarima, ali nisu baš svi pozitivni.

Rev up your tractors 🚜 Croatia have crowned Let 3 and their song Mama ŠČ as the winners of Dora 2023 🇭🇷 pic.twitter.com/98NYpaIgZ7 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) 11. фебруар 2023.

Stranci traže diskvalifikaciju

Deo fanova Evrovizije smatra da Let 3 treba da se diskvalifikuje s ovogodišnjeg Eurosonga.

"Odmah diskvalifikujte Hrvatsku ili barem pesmu", "Želim Hrvatskoj nula bodova na Eurosongu", "Hrvati, šta ste to napravili? Ako se ovo kvalifikuje u finale, biću jako uzrnemiren", "Šta nije u redu s vama?", "Nova godina, novi neprolazak Hrvatske u finale", "Je li Hrvatska namerno pokušava da sabotira svoje šanse na Eurosongu?", "Druge države se barem trude", neke su od kritika.

I wish Croatia a very zero point at Eurovision — CrazyBrokeResident 🇪🇸🇱🇻🇮🇹 (@iskandarology) 12. фебруар 2023.

Croatia what have you done🤦‍♂️ if this somehow manages to qualify, I will be so upset#Eurovision — noulis🇬🇷🇦🇲🇪🇸🇸🇮 (@ChemistEsc) 12. фебруар 2023.

Ima i oduševljenih

Drugi su, pak, oduševljeni pesmom koju Hrvatska šalje u Liverpul.

Is Croatia purposely trying to sabotage their chances at #Eurovision or…#Dora2023 — Love, JM (@JM_Crljen) 11. фебруар 2023.

"Ovo je najbolja pesma koju Hrvatska šalje na Eurosong u zadnjih nekoliko godina", "Pesma se obrušava na Lukašenka i Putina. Obožavam", "Hrvatska će pobediti na Eurosongu", "Najjača pesma Hrvatske u poslednjih nekoliko godina", "Jasno je da Eurosong više nije muzičko takmičenje. Politika je. Zato Hrvatska ima šanse da dođe u top 5", misle drugi gledaoci.

This absolutely chaotic song that knocks both Lukashenko and Putin is Croatia's entry to Eurovision. I love it. https://t.co/vygLuh6G0G — Matt Lardie (@matt_lardie) 11. фебруар 2023.

Podsetimo, Let 3 juče je pobedio na Dori s pesmom "Mama ŠČ"! Imali su ukupno 279 bodova, a drugoplasirane Harmonija disonance su imale 155.

Croatia to win Eurovision 2023 — Lucy Isabel (@LucyPilot_) 11. фебруар 2023.

Autor: M.K.