Poznata pevačica Katarina Grujić govorila je pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' o svim aktuelnim temama. Naime, Katarina je na samom početku otkrila kako održava liniju uprkos tome što ne trenira dva meseca.

- Katja je sada u fazi kao da trči maraton. Nisam trenirala dva meeca, ali treniram s njom. Jurim na sve strane, ovaj trening mi je najbolji do sada - rekla je Katarina, a onda progovorila o veridbi svoje bliske prijateljice i koleginice Tamare Milutinović, kojoj je i sama prisustvovala.

- Naravno da sam znala, i Marko je znao. I ona je znala kad je mene Marko veri. Ja sam čekala taj momenat, počela sam da vrištim pre nego što je on kleknuo. Znali smo da će do toga doći, toliko se vole i podržavaju. Sve smo našle sreću i mislim da smo i zaslužile. Andreana i ja smo pevale tamo, ali smo više uživale. Došla sam na proslavu i uvek ću da ispoštujem ako me pitaju, ja ne volim da se namećem. Morala sam da jurim da skidam pare s kartice za muziku. Dam konobaru karticu i on ode da mi digne pare s bankomata. Za mene kažu da sam žena boem i volim muzilku najviše na svetu, uživam da slušam svoje kolege - poručila je folkerka i progovorila o povratku nastupima nakon porođaja i novom biznisu koji je otpočela sa sestrom.

- Obožavam kad sam na bini, samo da uzmem mikrofon i da pevam. Više volim da sam na bini nego u publici. Nisam zapostavila karijeru otkad sam postala majka. To je moja prva ljubav. uloga majke je jedna ozbiljna uloga. Bitni mi je da svu pažnju posvetim njoj. Ja nisam neradnik i ne volim da sedim u 4 zida. Sestra i ja smo napravile vikendicu u Kolašinu i krenulo je super, krcato je naredne dve nedelje. Imaju sve što požele u vikendici - kaže Katarina, a onda se prisetila teškog perioda kada je morala da napravi pauzu od pevanja zbog velikog problema s glasnim žicama.

- Bilo mi je nateže kad sam pala u krevet i nisam mogla da pevam. Nemaš glas, nešto što voliš najviše na svetu. Nisam mogla ni da pričam, a kamoli da pevam. Uz pomoć porodice uspela sam da prevaziđem sve te probleme s glasnim žicama - poručila je pevačica i otkrila sa kakvim se neprijatnostima i predrasudama susretala tokom karijere.

- Svi imaju predrasude prema pevačicama, da smo ološi, da smo ovakve ili onkave. Kad me upoznaju kažu mi da su mislili da sam nadmena, ja volim da budem ozbiljna, da budem normalna - rekla je Katarina.

