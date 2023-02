HRVATI NISU RAZUMELI NAŠU PESMU ''MOLITVA'', a evo koliko poena su nam dali na EVROSONGU! Oglasila se Marija Šerifović i poručila samo JEDNO! (FOTO)

Marija Šerifović i njena pobeda na Evroviziji 2007. godine bila je tema ovogodišnjeg hrvatskog takmičenja za evrovizijskog predstavnika u Liverpulu. Voditelji su izazvali su burne reakcije zbog komentara na račun Marije Šerifović i njene pobedničke pesme "Molitva".

- Jedna takva zove se "Molitva". Čak je i pobedila na Evrosongu. Doduše, nije bila naš predstavnik, ali smo razumeli pokoju reč te pesme - rekao je voditelj izbora za Evrosong.

Ovim povodom oglasila se i sama Marija, koja je na svom Instagram storiju podelila deo snimka u kome se spominje, te napisala:

- Zatrpan mi je DM, ljudi sve je kul. Samo se radi o nedovoljnoj duhovitosti. Uvek je problem u nedostatku talenta - napisala je pevačica, a potom i objavila snimak iz 2007. godine, kada je Hrvatska Srbiji u finalu Evrovizije dala maksimalnih 12 poena, uz jasnu poruku: "Samo ljubav".

Podsetimo, nakon pobede gurpe Let 3 digla se bura u čitavom regionu, ali i u Evropi. Fanovi Evrovizije su masovno na društvenim mrežama komentarisali ovogodišnje hrvatske predstavnike i njihov kontroverzni nastup, ali i pesmu. Štaviše, većina je tražila da se Hrvatska diskvalifikuje sa Evrovizije.

Rev up your tractors 🚜 Croatia have crowned Let 3 and their song Mama ŠČ as the winners of Dora 2023 🇭🇷 pic.twitter.com/98NYpaIgZ7