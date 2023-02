SREĆNI I NASMEJANI! Isplivale nikad viđene fotografije Vesne Zmijanac i Kemiša: Evo kako su BIVŠI SUPRUŽNICI izgledali na VENČANJU! (FOTO)

Nekadašnji supružnici Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš u braku su proveli tri godine, a retka fotografija sa njihovog venčanja sada je ugledala svetlost dana.

Posle tri godine, par se rastao i ostao u skladnim odnosima.

Nakon razvoda, Vesna je uplovila u brak sa Vladom Jovanovićem, sa kojim je dobila ćerku Nikoliju, dok je Kemiš započeo romansu sa Zoricom Brunclik, sa kojom je i danas u srećnom i skladnom braku.

- Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena - rekla je Vesna jednom prilikom.

O razlogu njihovog razvoda i danas se spekuliše, a priča se, što je i harmonikaš jednom prilikom i rekao, da je za kraj njihovog braka kriva Zmijančeva nevera. Navodno ga je prevarila sa kolegom Bosancem.

"U to vreme, Dragan Stojković nam je bio kućni prijatelj i on je zaista jedini čovek u koga ne bih posumnjao da bi mi se ikada mešao u brak, a naknadno sam saznao da je u oktobru pretprošle godine (1985) već bio sa Vesnom, kao i posle toga. U novembru sam se sporazumno rastao s Vesnom Zmijanac, saznavši za njene mnogobrojne avanture", naveo je aranžer u pismu za javnost koji je objavljen u jednom nedeljniku.

Autor: