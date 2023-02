Humanitarni koncert pod nazivom "Pesmom za Lukin život" održaće se večeras od 19 časova u velikoj sali KC "Čukarica".

Legendarna pevačica Neda Ukraden gostovala je jutros u Novom jutru, a tom prilikom otkrila, da je i ona sama jedna od učesnica koncerta gde će se prikupljati novac za malenog Luku.

- U pitanju je jedan vrlo neophodan i humanitaran koncert. Uz pomoć nesebičnih umetnika i muzičara, dobilo smo veliku salu, i molim sve građane plemenitog srca da dođu i da pomognu Luki. On je prošle godine zbog korone izgubio oca, a sada se on bori sam. Oboleo je od malignog tumora na mozgu. On je operisan u Turskoj ali mu sledi dugačko lečenje, jer je magnetna rezonanca pokazala da ima metastaze - rekla je pevačica.

Tu će biti Cakana, Keba, Era Ojdanić i drugi izvođači, najavila je Ukraden.

Lečenje je dugotrajno, on sada više ne govori, ne kreće se, ne žvaće se. Moguće je poslati i humanitarni sms 3030 na 1427 za Luku

Autor: Pink.rs