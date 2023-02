Ovo je prava istina!

Pevačica Sandra Rešić progovorila je o pokojnom ocu Ninu Rešiću i otkrila koliko joj je očinska figura falila u detinjstvu.

Ona se osvrnula i na glasine da Nino nije njen otac i konačno stavila tačku na ova medijska nagađanja.

– Nismo se time bavili, ali eto da odgonetnem celu priču. Mene su zadirkivali i pričali „Je l’ ti šalje otac novac i stvari? Kako živite?“ To su strašne stvari da vam neko kaže, a vi na primer ne poznajete oca. Sada je na sve gledam drugačije, ali u tom trenutku sam se osećala užasno. Moji su se razveli, on je tad postao zvezda, pa nas je napustio. Posle sam saznala iz novina da je neko izjavio da on nema ni ženu, ni decu, da je mlad i popularan i da ga žene obožavaju. To je sve bio marketinški trik, jer je u tom momentu on je bio Nino, najpoželjniji muškarac u Jugoslaviji koji puni hale, pa da li je moguće da tako mlad ima ženu i dete? Tako se pustila priča da ja nisam njegovo dete. Dakle, sve je to bio savet menadžera i da je to bilo najbolje za njegovu karijeru – kaže Sandra na početku i nastavlja:

– Mama i ja se nekad šalimo i pričamo da sam ćerka Donalda Trampa, da me on napravio. Nikad se nije oglašavala i rekla bi sad da sedne da daje intervju da smo prošli kroz pakao zbog Nina. Rado bi zamenila tatu za bilo kakvog molera, sve bi uradila sad samo da nije zvezda, ali to je nemoguće. Ponekad plačem sama kod kuće kad niko ne vidi, ali sam obećala sebi da nikad više to neću sebi da dozvolim. To mi ništa dobro nije donelo, svako ko je video moje suze je sve dobro iskoristio.

Pevačica je otkrila kako je njena majka na sve načine pokušavala da joj nadomesti Ninovo odsustvo.

– Majka je uvek bila tu, ali mi je očinska figura mnogo falila. Ne mogu da objasnim ljudima koji imaju oba roditelja da ja znam da imam majku, ujaka i dedu. Ne znam šta je očinska ljubav. Kad kasno upoznaš oca onda je malo kasno. Borila sam se sama sa aždajama, ali me je to ojačalo. Ceo život smo majka i ja proživljavale medijski linč zbog mog Nina. Nikad me niko nije vređao, ali se nikad nije čula moja strana priče. Nisam nikad bila ljuta što nije bio tu za mene. Ne zameram mu ništa, a sve zato što mislim da nije umeo bolje. Nije znao šta će ni sa svojim životom, a kamoli sa nama. Mislim da nam je pružio najbolje što je mogao i to poštujem. Ljudi su me osuđivali, a niko mi nije dao šansu da ispričam zapravo šta se desilo. Bila sam više besna na ljude koji su bili oko njega kad je umirao, nego na njega, ali to je duga priča.

– Pevači sa estrade mi obično kažu da bi otac bio ponosan na mene da me danas vidi. To mi najviše znači. Imam krug ljudi na estradi koji mi je blizak, ali me niko nikada nije savetovao kako da postupam u životu. Ne spuštam ja gard tako lako, život me je tome naučio. Ljudi su umeli da mi kažu da sam im antipatična na prvu loptu, ali sam u Zadruzi pokazala ko sam i šta sam i to su ljudi prepoznali kod mene – zaključila je Rešićka.

Autor: Pink.rs