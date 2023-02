NAKON ŠTO JE OTKRILA DA JU JE 'ZAKIDAO' ZA NOVAC, oglasio se bivši menadžer Rade Manojlović: Na njene optužbe imao OVAJ KOMENTAR!

Nakon što je Rada Manojlović načinila radikalan potez i prekinula saradnju sa menadžerom s kojim je sarađivala 15 godina te počela da radi sa sestrom, o odnosu pevačice sa bivšim saradnikom počele su da kruže razne glasine.

Rada je, naime, posle dugog niza godina saradnje sa Sašom Đurićem odlučila da potpuno promeni ekipu, jer je navodno bila novčano oštećena.

Kako je izvor otkrio, Rada je nekada tokom radnog vikenda ostala uskraćena za čak 5.000 evra, što je Đurić navodno stavljao u svoj džep.

- Ona je dugo, pa od samog početka svoje karijere radila sa Đurićem, ali eto tek sada je nažalost shvatila da ju je on samo koristio. Dešavalao se da tokom dva dana rada za vikend ostane uskraćena i do 5.000 evra. Nije znala da je menadžer dogovarao druge cifre od onih koje je njoj govorio - otkrio je izvor blizak pevačici za Telegraf.

Kako izvor ističe, to je bio princip po kojem je on radio, jer je nije zakidao samo za nastupe po evropskim klubovima, već je isto radio i kada je zakazivao privatna veselja i velike događaje.

- To važi isto i za privatna veselja, kada su je velike firme angažovale da peva na proslavama i slične situacije. On je npr. njoj govorio da je tezgu ugovorio za 5.000 evra, a uzimao je 6.500 do 7.000. Naravno, plus što je, kao menadžer, uzimao procenat od 20% od cifre koju joj zvanično prijavi - otkrio je izvor.

Portal Telegraf je kontaktirao Radinog bivšeg menadžera za komentar koji je samo kratko poručio:

- Hvala Vam što ste mi to rekli. Nemam dalji komentar - poručio je Saša.

- Što se mene tiče to je za naš prošlost, šta go da je bilo - bilo je. Ne zalazim u to, ne vraćam se nazad. Od ove godine sam ja zadužena za sve Radine angažmane, da zakazujem svirke, a šta je bilo pre ne znam u detalje, niti me zanima iskreno. Samo sam preuzela da to radim kako treba i kako liči. Sve je počelo kako treba i mi smo prezadovoljne. Ne želim uopšte da komentarišem saradnju Rade i Đurića. Šta je istina, a šta nije nije ni bitno za sad - otkrila je potom Maja, radina sestra.

Autor: Pink.rs