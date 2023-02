ŠOK! 'NISAM PREPOZNAO DA TU IMA NEČEGA' Saša Matić otkrio koji HIT Šabana Šaulića mu je nuđen: KAD ČUJETE O KOJOJ PESMI JE REČ, OSTAĆETE ZATEČENI!

Šok!

On je istakao da su njemu prvobitno nudili tu pesmu, a da ju je na kraju Šaban otpevao i tako napravio veliki hit.

- Moja porodica trpi već 20 godina. Kad sam sa njima trudim se da to vreme provedemo kvalitetno. Ćerka je pošla na fakultet, ne mešam joj se u to. Sve ide svojim tokom. Ona ne studira u Srbiji i da hoću, ne znam kako bih - rekao je Saša na početku, a onda se osvrnuo na pesmu "Žal".

- Meni je nuđena pesma "Žal" koju je otpevao Šaban Šaulić. Prvo je meni ponuđena, međutim, ja sam bio u Americi. Bane Vasić je to meni pustio na telefonu, ali odmah nisam prepoznao da tu ima nečega.

- Kako me nije bilo u Srbiji neko vreme, Bane me je nazvao i rekao mi da bi tu pesmu snimio Šaban Šaulić, ako se ja složim sa tim. Drago mi je što je to Šaban snimio i što je to postala jedna od njegovih najslušanijih pesama - zaključio je Matić.

