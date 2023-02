'AKO JE TAKO, ONDA JE ON ZA HOLIVUD!' MILJANA NACRNILA ZOLU KAO NIKAD, CAR SE USPROTIVIO, a onda se Bebica osvrnuo na njihovu burnu prošlost! (VIDEO)

Miljana otvorila dušu o propaloj ljubavi sa Zolom!

Večeras u emisiji ''Amidži šou'' Ognjen Amidžić ugostio je u specijalnom izdanju posvećenom Danu ljubavi popularne rijalati parove - Miljanu Kulić i Nenada Macankovića Bebicu, Aleksandru Nikolić i Filipa Cara i Zvezdana Slavnića i Anđelu Đuričić.

Otkud Bebica s tobom pošto si prošli put ovde sedela sa Zolom? - pitao je Ognjen Miljanu, a onda je usledilo njeno opsežno izlaganje:

- Sticajem okolnosti je prošli put bio Zola, a sad je Bebica. Nije nita, apsolutno je ljubav. Ja sam shvatila da je moja prethodna veza samo navika, Nenadu sam objašnjavala i jednostavno mi je trebalo vremena da se odviknem od svega. Navika je jača od ljubavi bila. Videćemo da li je to definitivno s Nenadom, sa Zolom je definitivno kraj. Nije baš kako izgleda. Ja sam tamo želela da sebe predstavim najgorom i neka bude da sam najgora. S njegove strane nije bilo ni ljj od ljubavi. Ne kaže džaba narod: ''S kim si takav si''. Videl,a sam da sve radi mehanički, da gleda u kamere i da sve radi da dokaže da je to prava ljubavi i da nije mairo. Možeš po dodiru i ispod pokrivača da osetiš da li je to to ili ne. Ja sam pojela šta sam pojela - rekla je Miljana, sa čim se Car nije složio.

- Možeš da odglumiš svašta, ali to kratko traje. Mislim da je to tako, da je Zola onda za Holivud i da može da menja Denzela Vošingtona. Ne verujem da može da glumi tako sve vreme. Toliko meseci ne možeš sakriti neke stvari - rekao je Filip.

- Mi o prošlosti ne pričamo i gledamo samo u budućnost. Možda bih zaprosio Miljanu - rekao je Bebica.

- Možda bih pristala - rekla je Miljana kroz osmeh.

Autor: Pink.rs