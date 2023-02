'ZLATA I JA BISMO ZAKOPALE LEŠ!' Šok izjava Goce Božinovske, pevačica otkrila sve detalje druženja s koleginicom!

Redak primer iskrenog prijateljstva na estradi!

Pevačica Goca Božinovska kaže da bi bila spremna da ubije čoveka ako bi to od nje tražila drugarica i koleginica Zlata Petrović, s kojim neguje višedecenijsko prijateljstvo. Goca je ispričala kako je shvatila da joj je Zlata pravi prijatelj i kad se to desilo, te i da ona čuva sve njene tajne.

- Zlata i ja bismo ubile jedna za drugu. Ta žena je bila moj anđeo-čuvar u vreme kad mi se ceo život raspadao. Kad sam ostala sama s decom, nisam znala kako ću sve da nosim na svojim plećima. Posle odlaska mog Zorana Šijana morala sam sve konce i konopce da držim, navikla sam s vremenom, a Zlata je uvek bila tu. Sad da ubijem čoveka, ona bi rekla: "Donesi leš kod mene, zajedno da ga sakrijemo ili zakopamo". Eto koliko se volimo - priča Goca, pa se osvrnula i na to kakva su iskustva tokom života njena drugarica i ona imale s muškarcima.

- Skoro su me pitali da li sam srećna i emotivno ispunjena. Muškarce su u mom životu zamenila deca i unuci. Više mi ništa ne treba. Pričala sam da se posle Šijana nikad više neću zaljubiti i to me je nekako i snašlo. Tako sam se uverila da su prave ljubavi retke, ali onako filmske i žestoke. Sad ništa u životu ne bih menjala. Udvarači mi nisu potrebni, treba mi mir, moja porodica i prijatelji. To je sad moj život, više se i ne busam da snimam sve i svašta, da se guram po estradi. Evo ovih mlađih sad, pa nek se dokazuju. Ja sam se dokazala i pokazala, sad hoću da ljuljam unučiće i budem baba za primer - kaže Goca i dodaje:

- Zlata je imala burniji život na tom polju od mene! Ona je znala s muškarcima, velika je zavodnica i nikad nije ostajala u odnosu koji joj ne prija. Uvek je tu bila iskrena i to cenim. Znala je šta je najbolje za nju, ali nikad nije bila sebična. Zato je sa svim bivšim partnerima kao drug i danas.

Autor: M.K.