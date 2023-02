POKOJNA KSENIJA NOĆ PRED SMRT ZVALA ZVEZDANA! Plakala mu zbog Kapisode, a ovo su zadnje reči koje je uputila Slavniću!

Jezivi detalji!

Zvezdan Slavnić uopšte ne voli da priča o ljubavnoj vezi sa Ksenijom Pajčin jer još ne može da se pomiri sa činjenicom da više nije među živima. Ksenija i Zvezdan su sve do njene smrti bili u kontaktu, a poslednji put su se čuli te noći kada je Filip Kapisoda ubio Kseniju, a potom izvršio samoubistvo. Zvezdan sebi nikada neće oprostiti što nije uspeo da spase Kseniju te 2010. godine, a Ani je ispričao detalje njihovog poslednjeg razgovora koji se desio samo nekoliko sati pre njene smrti.

- U to vreme Ana i Zvezdan su bili drugari koji su jedno drugom sve govorili, a tek godinu dana od Ksenijinog ubistva oni su ozvaničili vezu. Rekla mi je Ana da joj je Zvezdan ispričao kako se sa Ksenijom čuo telefonom nekoliko sati pre tragedije, kada je krenula u izlazak. Ona je njega pozvala nešto malo posle ponoći tog 16. marta. Rekla mu je da se posvađala sa Filipom, da nju niko kapira i da hoće zauvek da bude sama. Pošto je čuo da je pripita, Zvezdan joj je rekao da legne da i da sutra reši problem s Kapisodom čiste glave. Ona je često znala da pozove Zvezdana i da mu se žali na Filipa, a onda nakon dan-dva ljubav im cveta. Zato ni tada Zvezdan nije shvatio to toliko ozbiljno, a na kraj pameti mu nije bilo da će se desiti takva tragedija - otkriva Anina prijateljica.

- Zvezdan ne može da oprosti sebi jer veruje da je mogao da je spase da se te noći video sa njom. Međutim, Ksenija nije htela da Kapisoda zna da se njih dvoje još uvek čuju jer bi je optužio da ga vara sa Zvezdanom, što nije bilo tako. Ana kaže da je on mnogo puta razmišljao o tom pozivu i da ima utisak da je ona predosetila tragediju. Poslednje što mu je rekla bilo je: "Zveki, mnogo sam tužna, nemam slobodu, a želim da budem slobodna"! On je prepisao to njenom pripitom stanju Kada se tog jutra desilo ubistvo Zvezdan je doživeo strašan šok, plakao je satima. Muči ga godinama to što ne zna da li su se svađali i oko tog poziva i da li je Filip znao da ga je Ksenija često zvala. Zvezdan danima nije izlazio iz kuće kada se to desilo, nije imao snage ni na njenu sahranu da ode - završava izvor.

Inače, Ana je u Zadruzi već ispričala Zorici Marković koliko je Ksenija značila Zvezdanu.

- On ni danas ne može da se pomiri s tim da je nju neko ubio. Oni su nakon raskida ostali u super odnosima, čak mu je ona nekoliko puta slala paket dok je bio u zatvoru. On nije mogao da ide na njenu sahranu, nije smeo ni na televiziji da vidi prilog sa sahrane. Znaš da on nikad nije otišao na njen grob, slomio bi se... - rekla je Ana koja jedina zna detalje njegovog poslednjeg razgovora sa Ksenijom.

Autor: M.K.