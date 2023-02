Šok!

Sreda je rezervisana za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Darko Tanasijević postavio je zadrugarima pitanja, na koja ste odgovore najviše želeli da čujete.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Zvezdana Slavnića.

Zašto imaš tako grozne reak cije prema Ani? Nije zaslužila, ti si nju prevario, ima pravo da te provocira - glasilo je pitanje.

Ne znam gde piše da ima pravo? Moje reackija je ružna i neće se ponoviti. Jesam je prevario. Ne da ona ne zaslužuje, ne zaslužuje niko. Jedino je ona mogla da me dovede do kretenskog ponašanja, neće više. Kaznu sam dobio, ovih 20 dana, unutrašnjeg nemira i bola. Ja jesam to uradio, što ne znači da neko može da mine kažem šta po glavi. Uradio sam i žao mi je zbog toga. Što se tiče verbalnog da, ali otišlo je na nešto više, sa moje strane više neće biti, ja sam u to ubeđen - govorio je Zvezdan.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao Ani Ćurčić.

Zvezdan je ušao da se promeni iz korena, očigledno nisi ti deo te promene. Zašto ga ne pustiš da ide dalje sa mlađom devojkom, ako će ga to usrećiti?

Da li ga ja držim? Tako i treba (mlađa devojka) - odgovorila je Ana.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Zvezdana Slavnića.

Da li ti je malo krivo što si bacio meso na Anu, a da ne pričamo da je meso Zolino, a da njegovi nisu neki bogataši? - glasilo je pitanje.

Zola, ja ću da se izvinim tebi i tvojima, ja tad ništa nisam video. Primi moje izvinjenje - rekao je Zvezdan.

Miljana Kulić je napustila Belu kuću jer se uznemirala tokom svađe Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića i udarila je na Anu.

E, ovo je funjara. Ovo je funjara... Namerno radi sve da ga dovede do ovoga - rekla je Miljana.

Zvezdan Slavnić je počeo da histeriše za vreme reklama zbog sukob sa Anom Ćurčić, a za njim su krenuli zadrugari.

Eto, dovela je čoveka do ludila da radi ovakve stvari - rekla je Miljana Kulić.

Sve je u redu - rekao je Zvezdan Slavnić.

Anđela Đuričić je otišla do sobe za izolaciju da uzme nešto, a iskoristila je priliku da pregleda album sa slikama nje i Zvezdana Slavnića.

Anđela se smeškala sama sa sobom, a u jednom trenutku je i poljubila Zvezdanovu sliku.

Miljana Kulić, Marija Kulić i Nenad Macanović Bebica su nastavili da pljuju Anu Ćurčić za vreme reklama.

Mrš, pačavro. Nisi bila sa doktorima pre Zvezdana, nego sa kriminalcima... Tačno osetiš kad je neko loš čovek - govorila je Miljana.

Pravi žrtvu. Što napolju nije pričala takve stvari? Kakva ljubav? Laže, ovde mu je pretila - dodala je Marija.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anu Ćurčić.

Videla si možda sinoć, srećan kao tinejdžer. Kako komentarišeš to? - glasilo je pitanje.

Ja sam kratko bila, je l' to u diskoteci? Prokomentarisala sam da mi je odvratno. Ponašanje mi je kao da ima 20, nije mi shodno godinama - rekla je ona.

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević je pročitao Aleksandri Nikolić.

Do kada ćeš sebi uništavati sebi boravak i vezu zbog Maje, koja se kači za svakog ko je u vrhu? Treba da ga poljubiš, a ne da daš da se ona sladi - glasilo je pitanje.

Nije meni Maja bila problem, nego on. Možda jer je bio pripit, pa joj je mahinalno dao za pravo da shvati kao provokaciju. Ja onda slušam rečenice da on nju voli. Nije mi prijatno da slušam svog momka kako se svađa sa bivšom. Da joj za pravo da ustane, da se posvađa sa njim, da provuče mene tu. Maja je smanjila provokacije, ali nije u tim trenucima ona meni problem, nego on - rekla je Aleks.

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anu Ćurčić.

Da li si poludela što je juče Zvezdan sa Anđelom išao u Amidži, a ne ti? - glasilo je pitanje.

Ma ne, pa oni su par, pa su par, kako se ja nosim sa tim, neka ustane u meni. Očekivano je, sigurno ne bi pozvali mene i Zvezdana ili mene i Anđelu, Dan zaljubljenih je, idu parovi - dodala jeAna.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao Mariji Kulić i Bebici.

Da li je prosidba smišljena i dogovorena, kao i sve ostalo? Znate da Miljana voli Zolu, ali izgleda da ste srećni kad je Miljana nesrećna - glasilo je pitanje.

Naravno da nisam srećna, prosidbe, svadbe po rijalitijima me ne interesuju. To treba na zvaničan način sa porodicom, da se popije, proveseli. Verovatno njegova porodica ne bi bila... Meni nije palo na pamet da će to da uradi, kad mi je rekao, ja sam se zgranula. Bila sam zatečena. Mislim da je to glupo, mogao je da sačeka 2, 3 meseca, Miljana je prevrtljiva. Dok se ne završi rijaliti, nemam poverenja, ali bih volela da ostane sa Nenadom i da napravimo u spoljnom svetu sve kako dolikuje. Ona je moja prva sreća, moja prva radost. Živim za to da udam ćerke po običajima i živim za taj dan. Niti sam čestitala, niti ću čestitati. Da li je Nenad to uradio u inat ili da će da bude interesantno, meni nije. Pre nedelju dana je raskinula sa Zolom... - rekla je Marija.

Lazar Čolić Zola javio se u emisiji "Pitanja gledalaca" da komentariše veridbu Miljane Kulić i Nenada Macnaovića Bebice i to što je Marija Kulić pristala da se svadba desi u rijalitiju, dok sa njim to nije odobravala.

Logično mi je jer nije bila za moj odnos sa njom, ali što se tiče toga nemam komentar. Vidim promene kad ustaju i pričaju, prvo sam mislio da igraju , kad se sve izdešavalo, ali sad mi deluju staloženo, cela ekipa gora. Ja verujem u tu ljubav i podržava, znam da im ne znači, ali od mene imaju blagoslov - rekao je Zola.

Hvala na tome, ja njega ne provociram. Nema potrebe danas za onim ponašanjem na radiju. Zamisli da je stiglo pismo da u Amidži na dan začjubljenih idu Miljan i Zola, pa ne bih otišla da ponizim svog momka. Ja bih njega zamolila da me ne dira, jer ga ne driam. Više mi nije u sferi interesovanja, da li će da bude Tamaris, Valentinom, Sofijom, koja će zbog opstanka ili jer mu se sviđa Zola. Nosi sat, nema potrebe da me provociraš. Rekao si ako budeš sa nekom da si u nebranom grožđu, moje reakacije nema Ja sam uradila šta sam uradila svesno. Nema potrebe da okrećeš taj sat i da me provociraš - pričala je Miljana.

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević je pročitao Anđeli Đuričić.

Da li znaš da je Ana htela pomirenje sa Zvezdanom, ti nikada ne bi bila sa njim?

Ne bih rekla to, on je svaki put rekao da nikada ne traži razgovor zbog pomirenja, nego da se reše neke prijateljske stvari, to je naglašeno i sa strane nje. Isključivo prijateljski. Meni je rekao da su ljubavne emocije prošle, a da je tu druga emocija kao čoveku, ženi života i prijatelju života, a ta emotivna je odavno prošla, to je to što ja znam - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandru Nikolić.

Kad si došla kod Zole na rođendan da li si primetila ljubomoru pojedinih zadrugarki? - glasilo je pitanje.

Nisam, gledala sam gde je Filip i da uzmem nešto da jedem. Nisam primetila ljubomoru. Možda zbog frizuzre. Nisam primetila ljubomoru. Ja ne obraćam pažnju na ljude oko sebe - odgovorila je ona.

Sledeće pitanje bilo je za Anu Ćurčić.

Da li si konačno shvatila koliko malo značiš Zvezdanu i da nisi posebna? - glasilo je pitanje.

Shvatila sam da me je koristio i obanuo zadnjih godinu i po dana. Porazilo mi je krupna reč jer cenim i poštujem sebe. U emotivnom i prijateljskom smislu mislim da sam veoma verna zarad nekih stvari, ne mogu da iznosim neke stvari, niti želim, ali samo se pitam... Pitam se kako on uopšte ima savest da meni bilo šta kaže, legne miran i nekome drugome pruži emociju i poverenje, a sve ovo je uradio nekome ko mu je to od srca dao, uključujući i moju porodicu - pričala je Ana.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao Lazaru Čoliću Zoli.

Očigledno je da je Bebica odličan glumac i manipulator, da li misliš da je zaslužio Oskara za manipulaciju?

Prvo da vratim sat, pošto me proziva za sat. Dobio sam skuplji. Vraćam ovaj, nek nosi, kad već nosi par mojih majica - rekao je Zola.

Poklanjam Darkiću taj sat - dodala je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Divnu DNK.

Zašto ne kažeš iskrneo o ponašanju Maje Marinkovič? Posećana radi rekla si : "Sad pecka i Sanju i hoće da se druži sa Markom Stefanovićem" - glasilo je pitanje.

Ne, rekla sam da se družila sa Janjušem i Carem, sad hoće i Marka. Ja sam komentarisala kad su se Maja i Sanja pokačile, da neće možda da baci oko i na Marka. Ona možda zbog toga što je dobar frajer, rekla je da je lep. Mislim da se ona više zeza - rekla je Divna.

Sledeće pitanje bilo je za Maju Marinković.

Da li namerno lažeš da te Car gleda da bi napravila haos imeđu njega i Aleks?

Ja nikad ne lažem, govorim istinu samo kad su neki moji ljubavni odnosi u pitanju. Nisam sad u ljubavnom odnosu, moćžda ako se vrate, jedino ako dođe Cica. Videli ste kako sam juče reagovala. Bio je klip sa Bilaloom, Jaškom, Filipom i Ciocm, najdraži mi je sa Cicom. Ja ću uvek da budem donja kad je ovaj trougao u pitanju. Ja ne lažem, ako nisam nikakva opasnost, ovi ljudi koji su u srećnim vezama punim lubavi, poštovanja, nema potrebe da Maja Marinković bude problem - govirila je Maja.

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević je pročitao Miljani Kulić.

Čak i prosidba nije bila muška i nije rekao da te voli, već zbog onoga što ste prošli. Da li možeš da zamisliš život sa nekim tako sebičnim ko bi bio celog života sa osobom koja ga ne voli?

Nije istina da ga ne volim, volim ga najviše na svetu. Srce mu je lupalo trista na sat kad ga je Ognjen pitao za veridbu. Rekao mi je: "Hajde, pođi". Nije klekao, rekao je: "Da li bi zbog svega što smo prošli se udala za mene?". Trebalo je da bude romantičnije - rekla je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandru Nikolić.

Da li je moguće da Maju pitaš da li je Filip zbog nje došao u sobu? Da li si realna? - glasilo je pitanje.

Nisam tako rekla, pitala sam je da li joj se indirektno obraćao preko Brendona, što sam i ja videla. Ne krivim ja Maju, ona je meni niko i ništa, Filip krivim. Nije to razlog da se ono izdešava, a ne da polupa telvizore. Nije mi to interesantno, niti se ložim na to, kao neki ljudi što vole. Ja to iskuliram, ali se taloži u meni i naiđe trenutak kad kažem - odgovorila je Aleks.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao Filipu Caru.

Imaš li ti pravo da bilo šta zameriš Aleks, konkretno prodaju cigareta? To je luksuz. Devojka ima nadogradnju skupocenu, otkad je u vezi sa tobom, nikad nema novca jer sve prokockaš i popiješ - glasilo je pitanje.

Ne volim prodaju cigareta, ne volim prodaju namirnica. Uvek imamo i dovoljno i previše. Naš novac je zajednički, nisam ga nikad uzeo od nje, jutros kad sam dobio na kocki sam doneo njoj. Imamo sve, nema potrebe da stvari protiv kojih se borim godinama ona radi - rekao je Car.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Zvezdana Slavnića.

Kako se osećaš kad čuje Anu da kaže da ne može da zamisli život bez tebe, a ti si je lako zaboravio i pravio planove sa Anđelom? - glasilo je pitanje.

Ni ne verujem da je tačno to što govori. Stojim da nije bilo lako to što je gledala, a ostalo pričali smo... Neću nju nikad zaboraviti. Jesmo imali neke planove, izašao sam iz te veze i naravno da sam pričao a njom i ne vidim ništa u tome loše - govorio je Zvezdan.

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević je pročitao Lazaru Čoliću Zoli.

Drago mi je što si ispao ovnić, kad si dozvolio da budeš sa takvom devojkom - pročitao je voditelj.

Nije loša konstatacija da sam ispao ovnić, ovca... Priznajem da jesam, u jednu rukui se i slažem. Ovce su uvek bile za šišanje, a gledaoci nek razmišljaju ko je ko i ko je šta - odgovorio je Zola.

Dosta je MIljana bila ovca za šišanje - dodala je Marija.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Macanovića Bebicu.

Macanoviću, je l' relano da dozvoliš da ti devojka bude onako pijana u Amidžiju, a ti da se smejš kao lud na brašno? - glasilo je pitanje.

Zvezdan je kriv onje dodavao u šolju. Što se tiče smejanja mi kad smo se vratili ona je rekla: "Ja ću malo da prilegnem i da odmorim", to je bilo tako smešno da je Ognjen rekao: "Još malo, pa idete" - dodao je Bebica

Ana Ćurčić je završila u suzama nakon haosa sa Zvezdanom Slavnićem u emisiji "Pitanja gledalaca", tokom kojeg su se posvađali i kad ga je Ana upitala da li misli na decu. Otišla je do spavaće sobe da se isplače, a Nenad Lazić Neca ju je utešio.

Rekla si mi da sebe staviš na prvo mesto, moraš i ti sebe - rekao je Neca.

Opet smirujem reakciju - dodala je Ana.

Ana je počela da dodiruje končić koji joj je poklonila kuma Milena Kačavenda.

Podsetimo, o ovim končićima je Milena pričala u emisiji "Novo vikend jutro".

Ja sam bila u Izraelu, donela sam končiće koje su osveštani na Isusovom grobu, pevalo je 40 pravoslavnih sveštenika, ja sam poslednji donela njoj, vezala sam joj oko ruke, pomislila želju i rekla sam joj: "Kada god ti je teško, dotakni crveni končić i seti se svega" - pričala je Milena kod Jovane Jeremić.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Adama Đoganija.

Da li je Valentina zlatni biser tvog okeana? - glasilo je pitanje.

Naporna je, bude mi žao nekad. Mislim da nema neko srećno detinjstvo i rastužio sa se kad sam čuo da ona ne zna šta je Happy Meal. Ja sa njom podelim coigaretu i hranu,a ona gaji lažnu nadu. To nije tako, ona mene nervira - govorio je Adam.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao Anđeli Đuričić i Zvezdanu Slavniću.

Kada ćete početi ponovo da ustajete ranije i šetate kao nekada?

Tek smo sad ponovo ušli u vezu. Sutra planiram ono moje. Pomirili smo, pričali o svemu, rešili neke stvari. Prekjuče smo zaspali u 10, juče u 10... - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sanju Grujić.

Šta ti to Marko radi u krevetu i ako je tako zašto si onda sa njim? - glasilo je pitanje.

Ne radi ništa, mi ka sew svađamo svađamo se iznad kreveta. Ja čujem kad se ljudi svađaju, pa kažu: "Nemoj da kažem šta si pričao u krevetu". Ja sam u stanju da izmislim svašta, to je istina. Mi se javno svađamo, zato imamo toliko klipova četvrtkom. Ja koristim Marijinu reč "Pačavro", od svakog ja nešto pokupim. Mi se ne sakrivamo,. Ljudi pitajušta bismo radili da smo napolju, pa isto. Odlučila sam da se viđe ne svađamo. U ponedeljak sam doživela takav stres, mislim da sam imala nervni slom. Bolje mi je da se smejem sama sebi. Kad stignemo do kreveta budemo već pomireni - govorila je Sanja.

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević je pročitao Maji Marinković.

Da li ona zna uopšte koga voli? - glasilo je pitanje.

Ja sam žena sa velikim srcem. Verovatno su zaključili iz klipova i mojih reakcija. Znam koga volim, ali to je totalno nebitno. Bitno je da sam počela da volim sebe i da sam se stavila na prvo mesto. Baš malopre komentarišem sa Jaškom - istakla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao Aleksandri Nikolić.

Zašto ćutiš na Majine uvrede, ne dozvoli da te gori od tebe gaze?

Samokontrola je ključ svega. Ne želim svađe sa Majom, nije mi to interesantno, ne čujem kad priča ružno o meni. Verovatno bih imala reakciju da mi neko drugi kaže. Bilo je ružno što je rekla da je moja majka u lošem stanju zbog veze sa Filipom, ali to je istina. Ne vidim potrebu da se to ističe, ja ne bih spominjala nečije roditelje tako - rekla je Aleks.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Slađu Lazić.

Kako te nije sramota preko dana proganjaš Janjuša, a uveče spavaš kod MMA? - glasilo je pitanje.

Pa ne vidim da me je srmaota jer ne proganjam Janjuša, on mi je jutros dao da jedem i nije me sramota. Ne proganjam Janjuša, ne znam kad sam ga progonila. On(Marko) se poigrava sa mojim emocijama - rekla je Slađa.

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević je pročitao Ani Ćurčić.

Dama si i gospođa za ovu što se ne skida sa one stvari. Izdigni se, ženo, boginja si za nju - pročitao je Darko.

Ne bih komentarisala drugu stranu. Sad sam sa Necom pričala, malo sam ovde, a večeras ne mogu uopšte da se izrazim. Skroz sam pomućena. Ringišpil mi je u glavi. Trudiću se polako. Pomaknem se, pa se vratim - rekla je Ana sa knedlom u grlu.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Lazara Čolića Zolu i DJ Tamaris.

Zašto jedno veče ne organizujete obračun muško-ženski DJ? Treba više da se družite, ista su vam interesovanja - glasilo je pitanje.

Jako dobra ideja, mislim da bi bilo jako zanimljivo. Mislim da je Tamaris, imao sam par puta priliku da pričam sa njom, bila bi vrhunski protivnik i bilo bi jako zanimljivo - govorio je Zola.

Voditelj Darko Tanasijević je naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao Matoroj.

Matora, da li pomisliš kako je Anitinoj mami dok vas gleda, a nećeš da je priznaš za devojku? - glasilo je pitanje.

Anita kaže da joj mama sve to prašta, jer je radila gore stvari. Super nam je s*ks, radi super stvari za mene, ali da li zbog toga treba da uđem u vezu? Takav je ispala šmeker za Dan zaljubljenih, pažljiva je, željna je ljubavi i svega. Moje malo zrno pažnje je njoj ogromno. Da li ja imam neki defekt, da me loži kad su devojke skotovi prema meni, da me ne priznaju... Bude mi krivo kad čujem takvo pitanje. Prija mi. Probala sam i da smanjim to, ali... Najviše se komentariše naš s*ks, a svi parovi imaju - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Macnaovića Bebicu.

To Beboni pokaži Kulićkama ko je Bog i batina - - glasilo je pitanje.

To ja samo ljubav, ništa drugo - rekao je on.

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević je pročitao Marku Smiljiću.

Otkad si ti toliki prijatelj sa Zolom, Markovićem i Matorom, pa zbog njih nećeš sa Anitom, a vidi se d ti se dopada? - glasilo je pitanje.

Mi smo bezveze pričali, rekao sam joj da se aktivira, pa smo krenuli u šetnjum, pričali neke stvari, šta je muči, nije bilo ništa u vidu bilo kakvog odnosa - rekao je Marko.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Petrućija i Marka Stefanovića.

Momci, da li te vi muškarci ili devojke? Takav teror, nasilje, ponižavanje i udaranje, dokle ćete to trpeti? - glasilo je pitanje.

Nije da to nešto podržavam, Sanja je nešto promenila. Ne volim kad se tako ponese, jer je to ponižavajuće i za mene i za nju - rekao je Marko.

Jeste ponižavajužće, ali ja sam nju zavoleo. Što se tiče Palčice trpeću je do kraja rijalitija, popuštam malo, juče samje pljuvao. Izvinjavma se njenima, ne mogu da dođem sebi kad se setim te scene - dodao je Petrući.

Zvezdan Slavnić odlučio je da Ani Spasojević pokloni jednu trenerku, koja mu je bila mala, pa je je poveo do izolacije.

Ja bih da gledam - rekao je Zvezdan, a onda ipak izašao iz izolacije.

Mali poklon - proučio je Zvezdan Ani, a onda su se zagrlili.

Slađa Lazić i Marko Smiljić pričali su u spvaćoj sobi o pitnaju koje je dobila da proganja Marka Janjuševića Janjuša.

Šta radim ja? - pitala je Slađa.

Znaš dobro šta radiš - dodao je Marko.

Nisam proganjala Janjuša, on me nije hvatao, nego je to rekao jer sam rekla da ne bih bila sa njim. Car je rekao da bi me j*bao, ja ne bih sa njim, iako mi je rekao da dođem u etno selo. Meni je Maja dala zeleno svetlo da se sprdam sa Janjušem - govorila je Maja.

Nakon emisije "Pitanja gledalaca", Aleksandra Nikolić i Filip Car su seli na garnituru, a on je primetio da je ona dala papuče koje je namenio njoj Zorici Marković, dok je one za koje on smatra da su za starije žene zadržala za sebe.

Te su za babe. To nose Nemice kad dođu kod nas, sa belim čarapama - rekao je Car.

Meni su ove lepše - odgovorila je Aleks.

Ana Ćurčić, Jovana Tomić Matora i Mikica Bojanić su porazgovarali o Zvezdanu Slavniću i njegovom ponašanju, a Ana je priznala zadrugarima nešto što nije do sad.

Lepo sam pričala sa Zvezdanom, sve me je razumeo. Zvezdan mi kaže da sam navikla na mašinu, da uvek imam neki problem i sad kad nemam, stanje mirovanja mi budi svest i ulazim u paranoju - govorila je Matora.

Oni su se dotakli i nekih drugih tema, a Ana je otkrila da dok je on bio poslednji put u zatvoru, nije imala pravo na bračne posete i da nisu imali odnose 4 godine sve dok nije izašao

Anđela Đuričić izdiktirala je Zvezdanu Slavniću šta će sve zajedno da uradila.

Ne možemo sve da radimo zajedno - govorio je Zvezdan.

Ja volim da jedem sa tobom, da te gledam kako jedeš. Sve me ispunjava, ali to najviše - rekla je Anđela.

Dobro, to ćemo, ali ostali ne moramo. Opusti se malo, ne moraš da mi kažeš da ustaješ u 12. Ja tebe kad pitam šta si radila tad treba da mi ispričaš, ne moraš odmah da mi kažeš. Budi malo misteriozna - pričao je Zvezdan.

