VELIKA ISPOVEST MILICE DABOVIĆ O SINU STEFANU, KOŠARCI I PRODAJI INTIMNIH FOTOGRAFIJA: Evo i šta kaže o svom emotivnom životu!

Bivša košarkašica Milica Dabović danas je napunila 41. godinu. Milica je otkrila da piše knjigu, da joj porodica ne zamera što je otvorila Onlyfans, kao i o mnogim drugim temama koje zanimaju domaću javnost.

Kada je uz sina i najbliže oduvala 41. svećicu na torti poželela je da sve ostane kako je sada. Milica Dabović kaže da je zadovoljna svojim životom, a onda je odgovarala na pitanja fanova, ali i onih koji je ne podržavaju.

- Posle svega što sam prošla u životu, jedino može da me rastuži kada je neko bolestan. To ne volim i toga me je stvarno strah. Strah me i od smrti roditelja. Ne znam kako bih sutra bez njih, treba mi toliko snage da nastavim svoj život tad. Lepo je što ljudi vide da se smejem čak i kada mi je najteže, ali to je moj karakter.

Da li bi ponovo u rijaliti?

- Želela bih, ali samo na kratko da vidim kako je to jer volim sve da probam. Terala bih pravdu do kraja jer sam takva, i tu bih se negde izgubila. Mnogo je nepravde u tim rijalitijima.

Da li ideš na psihoterapije?

- Moram da kažem da sam išla. Tvrdim da sam uvek bila najgora za samu za sebe. Mislila sam da radim pravu stvar, a nisam. Sada, nisu mi potrebne psihoterapije jer sam umirila svoj život. Kada sam pretrpela nasilje, a to nije bilo samo jednom imala sam pametne prijatelje koji mogu da mi daju savete. Međutim, u jednom trenutku, osetila sam potrebu da treba da idem i da čujem tu drugu stranu kakvim putem treba da krenem. Sve se dešava sa razlogom i u pravo vreme.

Da li si u kontaktu sa Stefanovim ocem?

- Ne. Čovek nije poželeo 5 godina da vidi svoje dete. Molio me je jednom da vidi dete i da mu oprostim sve greške i opet ukrao iz stana ta kolica. Nažalost, nisam znala kakav je. Stefan zna da tate nema. Pitao me je jednom, rekla sam mu istinu. Ako poželi da ga potraži, izvoli srećo mamina. Ako je to ono što ti želiš, naći ćemo ga. Uzećemo inspektora pošto niko živi ne može da ga nađe.

Kako uspevaš da ostaneš tako mladolika i zgodna?

- Osećam se savršeno u svojoj koži. Ne pijem alkohol, kafu, gazirane sokove, ne pušim cigarete. Radim na sebi i treniram. Nemam mržnju u sebi, možda je i do toga. Nikada nisam zabadala nos gde mu nije mesto ili osuđivala nečiji život, a da ga ne znam.

Dobijaš li nepristojne ponude od muškaraca?

- Dobijam i nije mi žao. Valjda to treba da mi imponuje. Poruke stižu na društvenim mrežama koje ja često “sinujem”. U poslednje vreme sam odlučila da blokiram svakoga čiji mi se komentar ne sviđa. Shvatila sam da je “blok” iz raja izašao. Ne dotiču ne komentari, samo jednostavno ne želim da imaju bilo kakav kontakt sa mnom.

Da li se slažeš sa Jovanom Jeremić da muškarac ženi treba da kupi Roleks, stan i kola?

- Slažem se, zašto se ne bih slagala? Ne mora on meni kupiti stan, možemo zajedno da ga kupimo. Ne bih više bila sa nekim ko je ispod mene. Bila sam, probala sam i nisam uspela. Uništili su me, pokrali su me, jedan me je psihički maltretirao, drugi fizički. Bili su niko, ništa i nisu imali ništa. Nisu čak ni radili. Da li mi onda treba takav neko opet? Ne bih to sebi nikada dozvolila.

Kako uspevaš da se nosiš sa komentarima ljudi koji guraju nos tamo gde im nije mesto?

- Legendo, ovo me oživljava i čini jačom. Ti komentari su smešni. Počela sam da ih kačim na stori Instagrama da se ljud malo nasmeju. Pišu: “Skinula si se”, “Raširila si noge”, “Hoćeš li za pare”... Da sam to želela nekada u životu, ja bih pre 3-4 godine kada sam ostala bez para radila takve stvari.

Milice, šta kažu tvoji najbliži, majka, sestra… za otvaranje Onlyfansa?

- Treba znati granicu u svemu, ja sam je imala hvala Bogu. Nemaju šta oni da kažu, nisam ja napravila nikakav bauk iako se to napravilo od toga. OF ne služi samo za p*rnografiju nego i za kulinarstvo, prodaju, zanat. Nije to baš tako kako ljudi misle.

Koliko u proseku zaradiš mesečno od Onlyfans-a?

- Suludo je pričati o tome. Mogu samo da kažem da sam uvatila zalet dva meseca. Nisam zaradila koliko se pisalo. Nemoguće je zaraditi za jedan stan od toga.

Kolika ti je nacionalna penzija? Može li od nje da se živi?

- Ne želim da pričam o ciframa. To je javno i ljudi mogu da saznaju lako. Mogu da živim sa svojim detetom od nje.

Da li si za ovaj rođendan poželela jaču polovinu?

- Ko kaže da nemam?

Plašiš li se Stefanove reakcije jednog dana kada sazna da njegova mama prodaje svoju intimu?

- Moje dete će biti kao ja, širokih shvatanja. Nema dana gde mi ne kaže da sam ja njegov heroj. Ne plašim se njegovih vršnjaka i njihovih reakcija, jer već sad vidim kako reaguju na mene.

Nedostaje li ti košarka i da budeš deo reprezentacije?

- Slagala bih kada bih rekla da mi nije žao što nisam više deo reprezentacije. Ali kada sam zaratila sa Marinom jer sam istinu rekla, što bih bila deo? Mnogo mi nedostaje borba na terenu za jednu državu, ja sam kidala. Bila sam primer kako se gine za jednu državu.

Veruješ li i dalje u ljubav?

- Sudbina je da je ovo poslednje pitanje. U venčanici me nikad nećete videti. Može da mi kupi prsten, ali ne može da me ženi.

Tvoja sestra Ana je trudna. Da li si spremna da budeš tetka?

- Na ovakve stvari mi radi emocija (suze). Presrećna sam i ne mogu da opišem tu sreću što će Ana roditi bebu. Prošle godine kada smo se obe zadesile u Herceg Novom, rekla sam: “Ana, trudna si”. Niko nije hteo da mi kaže jer se tu još svašta nešto dešavalo pa su čekali. Ali, niko nije mogao da me prevari. Jedva čekam taj trenutak kada ću ugledati Aninu devojčicu. Ona će se u Francuskoj poroditi.

Tučete li se i ti i Ana kao Edita i Indi?

- Prvo mi je žao što jedan muškarac dolazi u situaciju da ih snimi i pošalje to. Obe su poznate ličnosti i zna šta će im time uraditi. Ne podržavam njihovu tuču. Sestre mogu da se tuku ali u svoja 4 zida. Dozvolile su šta su dozvolile, ne mogu se oprati nikako. Ana i ja se nismo u životu potukle.

Kada bi mogla da vratiš vreme, šta bi promenila?

- Samo bih rodila Stefana. Ne bih ni sa istim čovekom, ali to je nemoguće kada bih već htela da rodim Stefana. Sve ostalo bih promenila, svoj stav, razmišljanje, čak ne verujem da bih se odlučila da igram za reprezentaciju Srbije, nego Crne Gore. Ne kažem da je to loš potez koji sam napravila, ali stvari koje su se posle toga dešavale mi nisu prijale. Pročitaćete sve u knjizi koju pišem. Moj najveći problem je što ću uvek voleti ljude, bez obzira na sve. Osuđuju me, otvorila je Onlyfans, skida se, radi svašta. Uopšte ne radim svašta. Ne širim noge. Ponosna sam i srećna.

Autor: M.K.