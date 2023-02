'Čim sam ga upoznala, znala sam da je to ljubav za ceo život!' OVAKO JE POČELA LJUBAV PRIJE I FILIPA: Pevačica otkrila sve detalje romanse!

Ove detalje je malo ko znao!

Pevačica Aleksandra Prijović od 2018. godine uživa u braku sa Filipom Živojinovićem, a pevačica je sada otkrila kako je započela njihova ljubav. Pevačica je jednom prilikom u medijima otvoreno govorila o početku njihove veze, a ispričala je i kako je teklo njihovo upoznavanje.

- Ne sećam se gde smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Pre nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja - ispričala je Aleksandra jednom prilikom.

Ona je otvoreno priznala da se ljubav sa Filipom desila na prvi pogled, ali stidljivo otkrila kada se dogodio i prvi poljubac.

- Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla ‘ništa’, jer znate kako je u početku – kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni – kazala je ona i dodala:

- On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu - zaključila je pevačica svojevremeno.

Autor: M.K.