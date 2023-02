ŠOK! MIŠA GROF PREDUZEO DRASTIČNE MERE: Stavio sam kamere na spomenik, Nikolina od sahrane nije dolazila na grob mog sina! BESAN KAO RIS NA SNAJKU!

Miša nije krio razočaranje zbog narušenih odnosa.

Tenzija između Nikoline Pišek i oca njenog pokojnog muža Viktora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, ne jenjava. Poznati biznismen tvrdi da ostavinska rasprava još uvek nije završena, kao i da njegova snajka nije posetila grob pokojnog muža od sahrane. Miša nije krio razočaranje zbog narušenih odnosa.

- Šta da vam kažem, nikako sam - rekao je na početku razgovora Ristović. Na pitanje da li je snajka bila na grobu njegovog sina, bio je izričit. - Ne! Od sahrane se nije pojavila - tvrdi on. Interesovalo nas je kako je siguran u to, s obzirom na to da je voditeljka za medije govorila da je išla da obiđe večnu kuću svog supruga. - Sve je pod kamerama, i spomenik i sve okolo. Znam ja sve i sve pratim - poručuje Miša. Najviše ga boli što ne viđa unuku i što sa njom nema nikakav kontakt. - Kako da mi ne nedostaje? Nije to lako. Ne javljaju se na telefon ni ona ni majka. Kako da je dobijem? - očajnim glasom je rekao. Zanimalo nas je i da li mu se javljaju javne ličnosti sa kojima je njegov sin bio blizak, Miša Grof je rezignirano kazao da su se svi povukli. - Ni oni se ne javljaju. To je meni sve očekivano. Nisam se ja iznenadio - objasnio je on.

Inače, u maju se navršava godišnjica smrti njegovog sina. Nakon tragedije u javnosti su isplivali detalji o narušenim porodičnim odnosima. Miša Grof je s velikim razočaranjem komentarisao fotografije i život svoje snajke koji vodi posle smrti njegovog naslednika. U više navrata je isticao da je siguran da ona nikada nije volela Vidoja, već da je uvek gledala korist.

- Kao nije mogla na pomen da mu dođe, a mogla je da se slika gola. To vam je ta poštena Nikolina, koja je pričala o velikoj ljubavi i kako pati za mojim mrtvim sinom. Lepo sam vam ja rekao još na samom početku, kad se sve izdešavalo, da to nikada nije bila ljubav. Ona je uvek gledala korist i materijalni interes - rekao je on nedavno za Kurir. Podsetimo, srpski istoričar umetnosti i životni saputnik voditeljke Nikoline Pišek iznenada je preminuo u 44. godini 8. maja. Iz prvog braka ima ćerku Mateu, kao i Unu Sofiju sa Nikolinom.

Pišekova nije odgovarala na naše pozive.

Nikolina o nedolasku na pomen Ne treba mi medijska pažnja za odlazak na grob Kada je u oktobru održan šestomesečni pomen Vidoju, svi su bili iznenađeni što Nikolina tog dana jedina nije došla. Miša Grof je tada rekao da je iznenađen. - Očekivao sam da će doći Nikolina, juče je bila u Beogradu. Za nju postoji bitnija obaveza od ovoga danas. Možda je morala da prošeta pse. Udovica nije stigla - rekao je on, a istog dana usledio je odgovor Pišekove. - U Beogradu nisam bila juče, nisam ni danas. Na pomen nisam došla iz privatnih razloga, nisam bila u mogućnosti da se pojavim. Sve što imam reći na njegovu izjavu jeste da mu je potrebna pomoć psihijatra. Meni ne treba medijska pažnja za odlazak na suprugov grob - kazala je voditeljka.

