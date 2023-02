Udovica Gordana i ćerka Ilda na godišnjici Šabanove smrti otkrile do detalja KAKAV JE ON ČOVEK BIO: Bez ovoga nije mogao da zamisli dan!

Otkrile sve detalje Šabanovog života.

Danas se navršavaju četiri godine otkad je poginuo kralj narodne muzike Šaban Šaulić, a povodom ove godišnjice napravljen je specijal posvećen samo njemu. Ilda Šaulić, ćerka pokojnog Šabana Šaulića, bila je prva gošća emisije. Ona se prisetila svog oca i otkrila šta se sve promenilo u njenom životu u protekle četiri godine.

- Kada čujem njegov glas i kada ga vidim, vrati se film na taj trenutak. Emocije su uvek jake. Četiri godine je prošlo mada taj gubitak ne jenjava i ne verujem da će to sa godinama da se promeni, ali eto život ide dalje - rekla je Ilda i dodala:

- Ja sam se promenila za ove 4 godine, moji stavovi i odluke. Sve se u trenutku promenilo, drugačije sada gledam na sebe i na porodicu. Život nije čekaonica, nikada ne znamo šta može da se desi sutra. Tako da treba da se živi punim plućima i da iskoristimo sve ono što nam je dato jer nikada ne znamo šta nas čeka sutra.

Nakon toga voditelj je najavio pevača Emira Habibovića, koga je Šaban svojevremeno proglasio za svog naslednika. Emir je ovim povodom otpevao jednu od najpoznatijih Šabanovih pesama, "Žal".

Ilda se potom dotakla tatinih pesama za koje tvrid da ih vrlo često peva.

- Pevam, da i to vrlo često. To je postao standard na mojim gostovanjima i uvek je ta reakcija na njegove pesme fenomenalna. Ljudi poštuju, vole i pevaju iz sveg glasa i zbog toga sam mu na neki način i bliže. Pesma je moj život i na neki način zahvalna sam što sam počela da se bavim istim poslom kao moj otac. To je ta neka naša spona koju smo imali nas dvoje poslednjih godina - rekla je Ilda.

Na početku Ildine karijere Šaban baš i nije bio srećan što mu je ćerka odabrala da se bavi istim poslom prokomentarisao je voditelj Ivan Gajić i upitao da li bi sada bio srećan zbog nje same.

- Nije bio zadovoljan mojim odlukama. Ali dobro kasnije je podržao i mislim da je baš bio srećan što se bavimo istim poslom. Znam da bi rekao bravo i zato mi je drago. Trudim se da budem bolja. Kako vreme prolazi mislim da su moj glas i interpretacija dobili malo drugačiju dimenziju i da to sada zvuči nekako ozbiljnije, zrelije i bolje. Verujem da to on odnekud posmatra i definitvno verujem da je on moj vetar u leđa za sve ono što planiram i želim - istakla je Ilda.

Ilda se osvrnula na ove komentare građana i rekla da to svuda sreće i da ljudi uvek imaju samo lepe reči za njega. A onda je otkrila da li ima omiljenu pesmu, ali i da li neko može da ga nasledi.

- Ne mogu jednu da kažem, mnogo ima tatinih pesama. Zavisi od trenutka i raspoloženja, ali jako mnogo tatinih pesama volim. Neću biti skromna u ovom trenutku, ali mislim da iskreno nema nikog ko može da ga nasledi. Možda će se roditi. Ima dobrih pevača, tu je i Emir koga je moj otac izuzetno poštovao i koji veoma lepo peva. Ali ono što je on bio, to se jednom rađa - rekla je Ilda.

Gordana Šaulić, udovica Šabana Šaulića, pridružila se nakon otpevanih pesama pokojnog muža jer kako kaže njoj je i posle 4 godine teško kada ih čuje.

- Ne kada je ovako javno. Na nekim našim intimnim događajima koji su bili vrlo lepi u poslednje 2 do 3 godine, to se nekako i izdrži - rekla je Gordana, a potom otkrila kakv je zapravo bio Šaban:

- Ja sam bila 44 godine u braku sa Šabanom Šaulićem. On je bio izuzetno skroman čovek i neko ko je voleo ljude i život. Nekim ljudima koji su se ogrešili o njega ili su ružno pričali o njemu, Šaban je uvek tražio izgovor zašto su oni takvi. Ja kažem "pusti ga on je loš čovek", dok mi on odgovara "ko zna šta se njemu desilo u životu i zašto je takav". Stalno je tražio opravdanja za postupke ljudi oko njega. Bio je izuzetan otac i deda. Stabilan muž i čovek koji je meni sa puno poverenja prepustio njegovu karijeru i odgoj dece. Ja mislim da sam to opravdala na pravi način - rekla je Grdana.

Ilda se potom nadovezala i otkrila kako je ona videla svoga oca.

- Bio je jako popustljiv, zato je mama sve držala čvrsto svojim rukama. Neka joj i ja sam joj na tome zahvalna. Mada on je zaista bio blag i kada je imao razloga da podvikne i zabrani to nikada nismo mogli da čujemo - rekla je Ilda.

Gordana je potom otkrila kako je izgledao njihom dan.

- Obavezno je voleo kapućino ujutru, zatim svojevrsne štampe. Jedna po jedna. Onda su zatim tu planovi i neka kretanja. Tu su naravno i silni prijatelji koji su tu već na kapiji. Ulaze traže nešto ili im treba. Uveče neki prijatelji koji dolaze ili kod kojih mi odlazimo. Najveći deo vremena smo jedno sa drugim proveli na putevima. Jako sam često putovala sa njim na turneje dok su još deca bila mala - rekla je Gordana i potom nastavila:

- Ja sam uvek bila taj neki organizator tih turneja i trudila sam se da sve to funkcioniše kako treba. Bile su tu i posete nekim tržnim centrima gde smo ostajali satima. Krenemo da kupimo neko odelo, a ostanemo na nekim čarapama. Jedno od poslednjih putovanja zajedničkih je bio London.

Autor: M.K.