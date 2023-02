U toku današnjeg gostovanja na radio emisiji "Delegati", domaćin Filip Car ugostio je Adama Labunskog, koji je pričao o svojim sukobima. Naime, Lepi Mića ušao je u žestok klinč sa ovim zadrugarom, pri čemu ga je podsetio na njegovu izjavu bivšoj zadrugarki da joj je sestra "bolesna" ako nije izgubila nevinost sa 12 godina.

Ovim povodom, stupili smo u kontakt sa bivšom zadrugarkom, Anastasijom Bojanović, za čiju je sestru ovo Adam rekao, te je ona za Pink.rs otkrila kako je teklo njihovo upoznavanje i susret, pa se osvrnula i na ono što je on zapravo radio u tom "separeu".

Išle smo sestra i ja na plažu, kod nas na Savi postoji Kej, niz koji treba da se spustiš i ideš pravo na kafiće i plažu...Išle smo u taj kafić sestra i ja, gde je ona morala do toaleta, otišla je, ja sam je sačekala gde sam ugledala Adama par metara od mene da telefonira (MI SE TAD NISMO POZNAVALI). Da te uvedem u to kako sam znala da je on to...Sa jednim drugarom smo trebali da se vidimo na kućnoj žurki sledeće veče (dan posle plaže, pre upoznavanja) gde mi je taj drugar pokazao instagram od Adama...U svakom slučaju on je mene skontao, kako, ne znam, al samo je prekinuo i došao do mene, gde je prosuo neku glupu foru: "Zašto dama sedi sama" i tako te gluposti - započinje Anastasija, a onda dodaje:

- Pitao da li je slobodno gde sam se razmišljala, ako ćemo već da se vidimo sutra, zašto se ne bi upoznali pre toga, gde sam rekla da sedne, gde je on seo i pevao po običaju i u međuvremenu je došla moja sestra gde su se i oni upoznali. Sve je bilo okej on je bacao neke glupe fore muvanja meni gde sam se više smejala, jer nisu bile ni vulgarne ni uvredljive...U međuvremenu mu je došao neki drugar i seo je sa nama...Popili smo piće i tu su oni počeli priču sa mojom sestrom dvosmisleno. Postajali su sve direktniji da se odnosi na s*ks. Adam je meni rekao da imam prelepe oči, da mu se di*ao za vrat a da je moja sestra bolesna što je sa 12.god nevina. To kad smo čule, pokupile smo se i otišle - zaključila je bivša zadrugarka za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić