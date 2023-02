Bilal Brajlović napustio je imanje u Šimanovcima na koje se uselio 9.septembra, usled operacije koje je imao na nozi kada je u "Zadruzi" pao dok je trčao do prodavnice, a sinoć se vratio u Belu kući.

Naime, on je imanje napustio kao zauzet, venčan i u braku sa Majom Marinković, a pri napuštanju imanja, on je zamolio da ništa ne radi i da ga čeka, što nije zadugo trajalo. Brajlović je javno ostavio kada je video kako je Filip Car nosi do paba "Prijatelji" usled zadatka, što nije mogao da istoleriše.

Nakon nekog perioda, Maja je istakla kako je sve vreme zapravo volela Cara, sa kojim je stupila u odnos, koji nije dugo trajao, a čiji je kraj sličan svakome - skandali, karamboli i slično. Takođe, prilikom njenog prisnijeg druženja sa Zvezdanom Slavnićem, koji je bio matičar na njihovom venčanju, Slavnić je istakao kako će ih razvesti.

Od kako se vratio u Belu kuću, Bilal je imao sukob sa svojom suprugom i Carem, a ono što je mnogima zapalo za oko jeste to da varnice i dalje sevaju između njih dvoje.

Kako se primetilo sevanje starih varnia, postavlja se samo jedno pitanje - DA LI ĆE SE BILAL I MAJA POMIRITI?

Autor: N.Ž.