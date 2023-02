PITANJE O LJUBAVI JE MOMENTALNO RASTURILO! Popularna reperka zaplakala u emisiji, priznala NAJVEĆE STRAHOVE

Poznata reperka i tekstopisac Mimi Merceses važi za žestoku devojku sa asfalta, međutim, prilikom gostovanja u jednoj TV emisiji pokazala je i svoju "drugu stranu", toplu i emotivnu.

U studiju se, naime, povela se priča i na temu muško-ženskih odnosa što je je reperku dovelo do suza.

Najviše me plaši pomisao da jako dugo, a možda i nikad više neću osetiti te neke emocije - rekla je Mimi jecajući, a na njenom licu su se pojavile suze.

Voditeljka ju je pitala da li želi da naprave pauzu, što je Mimi odbila:

Ne treba. Ma nek izađe bre ovako kako jeste, autentično. To su moji najveći strahovi oko emocija. Ne plašim se ja da mene neko povredi, nego to što ne znam šta u meni treba da se desi da izazove emocije. Najlakše je biti sa nekim, ali biti stvarno povezan sa nekim to je ono što je teško - kaže Mimi.

Reperka je rekla kakve pesme piše posle raskida, ali i da raskid nije nešto što je toliko plaši i potresa, kao predosećanje budućnosti bez emocija:

- Mene ne plaše stvari koje se prošle i koje su jasne i opipljive nego taj neki osećaj budućnosti. Kada raskinem uglavnom imam neke duboke analize sebe i tako je nastala moja pesma P 2020. To je moj najemotivnoiji projekat. Mislim da sam tu najviše emocije pokazala iako to nije očigledno ljubavna tematika. Ali ljudi kojI me prate su me odmah pitali je li ovo prikrivanA ljubavna pesma. Provalili su me.

