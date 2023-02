'BIO JE VULGARAN, KATASTROFA' Komšije MC Stojana otkrile sve o njemu: Viđamo ga s devojkom, nadamo se da će uskoro biti veselje

Pevač MC Stojan uvek je pričao o svojim korenima, kao i o teškom životu, te je mnogima inspiracija da je u životu sve moguće.

Naime, on je živeo u Lučanima, a sada je su njegovi sugrađani otkrili kakav e on zapravo privatno.

- On je ovde iz Lučana, ekstra. Volim to što on radi, pogotovo one prve pesme -rekao je jedan sugrađanin, pa dodao:

Svi ga hvale otac mu je držao auto školu, a on dolazi često u Lučane. Nisam ga video skoro, možda pre dve tri godine kada je dolazio, ali imam da mu poručim: "Stojane, kada dođeš u Lučane da mi se javiš, pozdravlja te brat".

- Bio sam na njegovoj promociji u Beogradu, tada nije bilo nešto mnogo ljudi i nije se očekivalo da će biti bum u kasnijim godinama. Sve najbolje, dobar momak - otkrio je drugi sugrađanin, pa dodao:

- Nisam ga video dugo, sigurno pet - šest godina. Poslednji put smo se sreli u Guči, stali da se ispričamo, ali nismo uspeli od silnih obožavatelja i obožavateljki, svi traže sliku, prilaze.

Krenuo je baš ono iz fore, posle je snimio par dueta sa nekim poznatim pevačicama i onda je sve krenulo. Ponašao se totalno normalno, bio je fora, rime, teretana. Najbolje se znamo iz teretane tu je počela pesma "Kuku lele" i "Bičuj me Stojane". Sam je bacao rime, smejali smo se svi, ne smejali da se neko nešto rugao, bile su dobre fore, dobre rime. Krenuo je kroz neku šalu, posle je to postalo malo ozbiljnije, uspeo je sam, svaka mu čast, to stalno volim da kažem, sam se probio, sve je ovo zaslužio - istakao je sugrađanin MC Stojana i poručio mu:

- Brate javi se kada dođeš u Lučane da popijemo piće.

Odrastao je kod mene u zgradi. Fin je dečko bio, otišao u Beogard. S početka je malo to ekstremnije repovanje bilo. Čak otac nije hteo da dođe, sramota ga bilo kako je repovao - prisetio se Stojanov komšija i dodao:

Svaka mu čast, dečko je uspeo u tome, nije moj fazon, ali vidim da omladina to voli. Često ovde drži koncerte, hoće da pomogne.

Ipak, nisu svi ljuitelji njegove muzike, te je njegova sugrađanka istakla da ne uživa u njegovim pesmama.

- Ne volim njegove pesme sa početka. Baš je bio katastrofa, bio je vulgaran - rekla nam je jedna sugrađanka MC Stojana, a na to da se kasnije malo promenio kaže da ne zna:

- Nisam ga slušala kasnije.

- Jako je emotivan, bio je vezan za oca, i on i njegova sestra, oboje su vezani za roditelje, i mnogo mu nedostaje otac, to znam sigurno. Mama je jedna predivna komšinica, sve reči hvale, viđamo se svakodnevno jedna divna požrtvovana hrabra žena vedrog duha, sve naj naj naj - istakla je sugrađanka i komšinica MC Stojana i dodala:

Znam ga kao jednog divnog pažljivog dečaka, kulturnog, lepo vaspitanog, jednom rečju predivan komšija i naravno jedan uspešan momak, mladić, uspešan muzičar, rado ga se setim. Malo je stariji od moje ćerke, družili su se, ne svakodnevno, ali kada se vide zajedno izađu. On je predivan momak, zaista momak za primer, ništa drugo ne bih mogla reći sem reči hvale. Odrastao je u jednom porodičnom okruženju, lepo je vaspitan, a roditelji su ga učinili takvim da njemu novac ne znači mnogo. Njegov hobi je muzika, to je njegova ljubav i on to prati čitavog svog dosadašnjeg života i nadam se da će biti tako i u budućnosti, da će biti naklonjen tom hobiju i toj profesiji svojoj - istakla je komšinica u emsiji "Metar mog sela", koja se emituje na Blic televiziji, pa dodala da li uskoro očekuju svadbu:

- Mislim, naš majčinski instikt, i ja imam ćerku, to su nekakvi instikti kad vidimo tu decu, vidim da sija. Viđala sam ga sa devojkom znači da će to uskoro da bude. Nadam se da ćemo biti na nekom veselju.

Autor: pink.rs