Vojin Ćetković priznao šta je uradio za teško obolelog kolegu: Pitao sam doktore kako je, nije dobro

Glumac Vojin Ćetković prisetio se jedne anegdote koju je doživeo sa legendarnim glumcem Mišom Janketićem.

- Kada se ozbiljno razboleo Miša Janketić ja sam razgovarao sa njegovim lekarom i pitao ga kako je Miša. On mi je rekao da je loš, da su mu pluća loša, a onda sam ja rekao da sam msilio da radi jednu predstavu. Ja ću iću po njega, dovoziću ga, odvoziću, ali on puši, kažem ja, a lekar mi odgovari neka puši, ja kažem da on i pije rakiju, a lekar kaže - neka pije - prisetio se Vojin i dodao:

- Ja mislim da je on i živnuo od tad. Kako izađe na scenu oseti se to, a drugo uposlio je mozak i nije razmišljao samo o smrti, nije razmišljao samo o svojoj bolesti. A mi se bavimo takvim poslom koji zahteva duboku koncentraciju celog tela - zaključuje Vojin Ćetković u jednoj emisiji.

On se osvrnuo i na svoju pasiju prema pecanju, koja ga prati od njegove pete godine.

- Voleo sam da budem sam. Često sam odlazio na reku i spavao tamo kada sam ulazio u loše momente kada sam se preselio u Beograd - kaže Ćetković, koji pecanje opisuje kao veoma intimnu stvar.

- Uglavnom pecam sa ljudima sa kojima pecam od rođenja. Moj drug i moj brat prolaze i po 200 kilometara da bismo pecali. U Beogradu imam Vanju Grbića, on mi ovde prija u pecanju - kaže poznati glumac.

Autor: pink.rs