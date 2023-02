'OPEREĆUJE ME TO ŠTO KRIJEM KOD KUĆE' Surovo priznanje Ane Bebić nakon udaje i majčinstva: Šta mi se dešava, to niko ne sme da primeti

Otkako je postala majka, pevačica Ana Bebić ne krije da je u potpunosti sazrela. Nekadašnji ludački i mladalački život zamenila je za mirnu luku koju je pronašla kraj sadašnjeg supruga kom je rodila dva dečaka.

Kako joj je sad sve u životu potaman, tako i na svojim nastupima konačno pokazuje svoj maksimum.

-Konačno sam dočekala svojih pet minuta, trebalo mi je vreme da shvatim da nisam samo mama, već Ana Bebić koja se bavi muzikom. Imam vremena i za decu i za svoj posao, na meni je sad samo da uživam. Više nemam taj pritisak, došla sam do stadijuma da uživam u svojoj muzici. To je zapravo vežba, trebalo mi je vremena da ispitam teren i sad gde god da se nađem, mislim da mogu da vladam situacijom, što je super– rekla je pevačica i dodala da često čuje komentare poput onih da je lako njoj jer peva i stalno je u izlasku.

Ipak, Ana smatra da pevačicama i nije tako lako i da je njen poziv isti kao bilo koje druge majke, osim što je njeno radno vreme drugačije.

-Sve je to jako veliko opterećenje, šta ja krijem kod kuće i kako sam raspoložena, to niko ne sme da primeti. Moja glava radi trista na sat, da li onaj u desnom ili levom kutku ok, šta kažu vlasnici, a dete možda ima temperaturu. Ali ne, ne žalim se, sve je to krasno, normalno – istakla je Ana u emisiji „Praktična žena“.

Autor: PINK.RS