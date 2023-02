Isplivao dokaz!

Snežana Đurišić našla se na udaru netačnih i neosnovanih optužbi kandidata muzičkog takmičenja ''Zvezde Granda'' Dušana Vukadinovića. Pre nego što su od strane njegove porodice počele da plljušte optužbe, on je svojoj mentorki Snežani poslao poruku u kojoj je tvrdio da je iz takmičenja ispao jedan od najboljih kandidata, misleći na sebe, što jasno pokazuje o kakvom tipu ličnosti se radi.

- Ostaje žal, ispao Vam je jedan od najboljih takmičara, kojeg ćete ikad imati, imali smo još mnogo toga da pokažemo... Ali ovo nije kraj, ovaj dar i to što nosim u sebi mi niko ne može oduzeti, ni Marija, ni Mili, ni bilo ko, jer sam ja genije za njih, i to i Vi znate, to zna i Saša. Vama hvala što ste izdvojili vreme za mene, pokazali mi neke stvari, a i pokazali mi kako zapravo stvari u ovom muzičkom svetu funkcionišu. Svako dobro... - napisao je on Snežani u poruci, nakon čega su on i njegova porodica neosnovano optužili pevačicu da im je tražila novac kako bi on prošao u četvrti krug takmičenja.

Šta je povodom šokantnih optužbi imao da poruči Saša Popović, pročitajte u nastavku:

