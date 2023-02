Promenio ploču!

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'' Mensur Ajdarpašić govorio je za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' o svim aktuelnim temama kada je njegov život u pitanju. Naime, Mensur je sada promenio ploču, pa je prao ruke od navodnog nekadašnjeg intimnijeg druženja s Anđelom Đuričić, a na početku se osvrnuo na napade njenih fanova nakon lajva u kojem ju je žestoko isprozivao.

- Ja sam se tim povodom oglasio. Stvarno me to ne zanima i ne želim da govorim o tim stvarima. Ne zanima me to. Nisam ja nikome kriv za ono što rade one. Nema potrebe da se bavim ja njenim fanovima, nije moja sfera interesivanja - rekao je Mensur, a onda pogazio navode da je bio intiman s Anđelom.

- Ne želim da insinuiram. Ljudi nisu razumeli i ispostavilo se da je tako. Ne želim da govorim da li je nešto bilo, bilo bi glupo da govorim o detaljima. Družili smo se, provodili vreme zajedno... - poručio je Ajdarpašić i dodao:

- Da li je Anđela u biti bila drugačija, to je diskutabilno. Ispostavilo se da je sve suprotno od onoga što je govorila. Nemam lepo mišljenje ni o njoj, ni o Zvezdanu ni o njegovoj ženi. Shodno situaciji u kojoj se nalaze moram da kažem da je sve izgubilo smisao, njihovo ponašanje, njihovi životi, sve što oni rade. Ništa novo nije urađeno. Nije se ništa novo desilo. Ima toga i napolju. Neću se čuditi. Mnogo gore stvari se dešavaju napolju, to mi kvari mišljenje o većini devojaka i žena - rekao je Mensur i progovorio o svojoj novoj devojci koju je predstavio javnosti za Dan zaljubljenih.

- U vezi sam, zauzet sam. Zadovoljan sam za sada. Rekao bih da će sve biti kako treba. Srećan sam i to je to. Ja gledam da ne eksponiram lepšu polovinu i ne težim tome da bude devojka iz javnog sveta. Videćemo šta će nam se dalje dešavati - poručio je bivši zadrugar.

Autor: M.K.